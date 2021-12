As passwords são essenciais e a garantia de muitos para proteger os seus dados. Claro que devem ser o mais seguras e complexas possíveis, mas o que se vê, novamente, é que as mais usadas são também as mais seguras.

As 50 passwords mais usadas voltam ao óbvio e ao que já muitas vezes se viu. Os utilizadores preferem a simplicidade e a facilidade, deixando assim de fora a segurança e a sua proteção.

Passwords continuam a ser fracas e óbvias

O estudo realizado pela empresa WP Engine olhou para a questão das passwords de forma diferente. Não se limitou a avaliar os palavras escolhidas, mas tentou focar-se na razão pela qual estas são escolhidas e tudo aponta para uma coisa: Padrões.

Sim, continuamos a optar por usar passwords como "123456", "password", "12345678", "qwerty" e "123456789" para nos protegermos. Estas são as 5 mais usadas e mostram que facilmente a segurança pode ser contornada.

Padrões são a culpa para a pouco segurança

Outra curiosidade é que muitos optam por aumentar a segurança com a adição de números ao final da password. Assim, temos o número 1 no topo, com 24%, seguido do 2, com 7%, e o número 312, com 3,5%. A utilização do nome de utilizador como passwords é também algo muito comum.

Claro que a utilização de padrões continua a ser a escolha dos utilizadores e isso vê-se noutro ponto. O que os investigadores perceberam foi a utilização caminhos simples de memorizar num teclado.

Impossível garantir segurança dos dados dos utilizadores

É aqui que entram as tão conhecidas sequências "q1w2e3r4t5", "asdfgh" e "qwer1234", todas associadas aos teclados. Apenas uma combinação deixou os investigadores admirado. Falamos de "adgjmptw", que rapidamente foi encontrada. Esta é a primeira letra dos teclados T9 dos telefones com teclado numérico.

O mais interessante deste estudo é mesmo a avaliação e a prova de que a utilização de padrões é a escolha dos utilizadores. É feita, muitas vezes, de forma inconsciente e para facilitar o processo de memorização da password, tornando-se assim simples de descobrir por parte de um atacante.