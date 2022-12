E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do novo drone DJI Mini 3, do smartwatch Huawei Watch Buds, analisámos a câmara TP-Link Tapo C420S2, o jogo WRC Generations, e muito mais.

A versão DJI já tem na sua linha de drones mais acessíveis, um DJI Mini 3 Pro. Mas a versão que deverá ser lançada em breve, como a mais acessível de sempre, será apenas o DJI Mini 3.

Está a ser avançado que este novo drone será cerca de 200 € mais barato que a versão Pro.

A tecnologia está em constante evolução e, por isso, praticamente todos os dias nos chegam novidades e equipamentos mais poderosos com características que até há bem pouco tempo eram apenas um projeto.

Assim, já se fala dos discos SSD PCIe 5.0 há algum tempo, mas ainda não tínhamos visto nada em concreto no mercado. No entanto isso mudou agora após surgir no Japão o primeiro modelo deste disco com 1 TB de capacidade a um valor que ronda os 406 euros.

A TP-link é conhecida pelos equipamentos de confiança, boa qualidade e que gozam de um ecossistema que pode ser gerido facilmente num software cheio de funcionalidades. Assim, hoje trazemos mais um produto da oferta da empresa. Falamos no kit TP-Link Tapo C420S2. Este conjunto de câmara de videovigilância sem fio pode ser colocado no exterior, pois os equipamentos têm certificação IP65 para resistência à água e poeira.

A câmara TP-Link Tapo C420S2 é a primeira da marca Tapo que funciona com bateria. É um sistema de segurança inteligente com muitos recursos de topo e a preços... imensamente atraentes!

A Hyundai lançou um vídeo sobre a gama N, totalmente dedicada a veículos de alta performance, onde mostra que os protótipos Hyundai RN22e e Hyundai N Vision 74 estão na base de um futuro de performance eletrificado.

No vídeo é também possível ver o IONIQ 5 N, a fazer a sua primeira aparição oficial, envolto num padrão especial de camuflagem.

As tarefas domésticas consomem bastante tempo e/ou recursos a qualquer pessoa com a limpeza do chão, da louça e organização da roupa, como das tarefas que estão no pódio da maioria das famílias. Enquanto esperamos pela criação da máquina que passa e arruma a roupa organizada, podemos usufruir dos poderes mágicos de um robô aspirador.

São inúmeras as opções atualmente disponíveis no mercado e a Xiaomi é detentora de algumas das mais interessantes. Recentemente lançou o Xiaomi Robot Vacuum X10+ que ainda não chegou oficialmente a Portugal e, por isso, uma das opções a considerar, para quem procura um modelo de qualidade superior, será o Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, que tem também disponível uma base de carregamento e descarga de lixo automática, o que facilitará ainda mais a vida de quem já tem pouco tempo para a limpeza da casa.

A Huawei está a apostar de forma muito forte em novas áreas, entre elas os smartwatches e outros dispositivos similares. Estes procuram dar ao utilizador um relógio clássico, com todas as funcionalidades de uma máquina inteligente.

Nesta linha de desenvolvimento surge agora uma novidade completamente inovadora e diferente do habitual. O Huawei Watch Buds chegou e mostra como ainda é possível inovar, misturando um smartwatch com os earbuds.

Em tom de despedida, a Kylotonn lançou a derradeira edição da "sua" série WRC, WRC Generations. Com todas as atualizações de pilotos e equipas, Generations é quase como uma coletânea do que de melhor os jogos WRC têm oferecido aos jogadores, ao longo de quase uma década.

Já experimentámos WRC Generations.

A tensão entre a China e os Estados Unidos mantém-se bem acesa e tem tido um forte impacto ao nível da economia e indústria tecnológica. Como tal, o país asiático tem que tentar contornar as limitações impostas pelo país rival, sendo que uma das estratégias é criar os seus próprios equipamentos tecnológicos.

Desta forma, a empresa chinesa YMTC anunciou agora a sua memória X3-9070 NAND com novos avanços de fabrico, a qual promete um desempenho 50% superior comparativamente à geração anterior.

A Dyson é conhecida por criar equipamentos de elevada qualidade, associados à aspiração e à purificação, mas por vezes cria peças totalmente diferentes. O último exemplo desta criatividade surge com os Dyson Zone, uns headphones que ajudam a filtrar o ar.

Esta peça já era conhecida há algum tempo, mas os Dyson Zone tiveram agora muitas mais caraterísticas conhecidas. Ficou mostrado como poderá ajudar os utilizadores, ao mesmo tempo que dá oferece uma qualidade áudio elevada.

Uma nova investigação sugere que pode haver uma forma simples de aliviar a dor: a luz verde. A dar força a esta teoria está uma nova investigação que revela os fundamentos biológicos que poderiam fazer com que essa luz funcionasse.

Os testes foram feitos em animais.

Temos acompanhado uma vontade das fabricantes em fazer parte da transição elétrica e em oferecer opções mais sustentáveis, à partida. A Mercedes, por exemplo, já começou a testar o eSprinter.

O carro elétrico, que limpa o ar e retém as partículas finas dos pneus e dos travões, já passou a primeira fase de teste.

A missão Artemis 1, que tinha como objetivo testar o poderoso foguetão SLS e levar a cápsula Orion até à órbita lunar, chegou ao fim e com muito sucesso. Depois de percorrer mais de 2 milhões de quilómetros e dar várias voltas na Lua, a nave da missão não tripulada da agência espacial caiu com segurança perto da ilha de Guadalupe, na costa oeste dos EUA.

Este é um excelente tiro de partida para a humanidade voltar à Lua e estabelecer no solo do satélite uma base com presença humana permanente.