DJI Mini 3 (não Pro): o mais acessível dos drones da DJI está a chegar

A versão DJI já tem na sua linha de drones mais acessíveis, um DJI Mini 3 Pro. Mas a versão que deverá ser lançada em breve, como a mais acessível de sempre, será apenas o DJI Mini 3.

Está a ser avançado que este novo drone será cerca de 200 € mais barato que a versão Pro.

A DJI estará a preparar o lançamento de uma nova versão do seu DJI Mini. Existem já vários rumores que dão como certo o lançamento, incluindo aquela que é uma prova quase evidente, de uma embalagem com da denominação do DJI Mini 3. Esta imagem, que pode ser vista abaixo, inclui o preço do produto numa Best Buy em Nova Jersey.

Se o preço revelado na imagem desta caixa em particular do Mini 3 estiver correto, o dispositivo pode custar 859,99 dólares com o kit Fly More, que inclui o drone e o controlo remoto DJI RC equipado com ecrã, juntamente com um hub de carregamento bidirecional, um bolsa de ombro, hélices extras e parafusos. Isto, nos Estados Unidos da América, é mais de 200 dólares mais barato do que o custo do Mini 3 Pro de 1.098 dólares com o combo Fly More. Em Portugal, os preços são muito semelhantes em euros (1.019 €).

Segundo os rumores, este kit do Mini 3 ainda deverá trazer três baterias, oferecendo um tempo máximo de voo acima dos 34 minutos da versão Mini 3 Pro. Poderá ter um alcance de 10 km e o seu peso, tal como se vê na caixa, é de apenas 249g, o que significa que não há a obrigatoriedade de fazer a formação dos pilotos remotos para drones, nem de ter seguro.

O preço da versão sem RC é de 749 € do Mini 3 Pro, pelo que, considerando a diferença de 200 €, poderemos ver o novo Mini 3 a custar algo muito próximo dos 500 €.

Até ao momento, a DJI não anunciou nenhuma data para um eventual novo lançamento.