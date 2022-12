Desde que Elon Musk assumiu o controlo do Twitter que a rede social tem estado a ser abandonada pela maioria das empresas que estavam associadas. O maior problema está mesmo na publicidade, que deixou de ser comprada.

Há algumas semanas Elon Musk chamou à atenção para esta situação, em especial no que toca à Apple. Atacou a empresa de Tim Cook e tentou que esta retornasse. Agora, e do que o próprio revelou, este problema está resolvido e a publicidade da Apple está de volta ao Twitter.

Elon Musk já revelou a novidade

A revelação do Twitter e de Elon Musk com os seus parceiros não tem sido pacifica. Os problemas recorrentes têm abalado a confiança destas empresas e estas estão a abandonar a compra de publicidade na rede social, o que tem prejudicado a posição da empresa.

Depois de todas as confusões que surgiram, com Elon Musk a recorrer ao Twitter para se queixar, tudo parece estar agora resolvido. Foi o próprio que revelou esta novidade numa conversa no Twitter Spaces em que esteve presente, emitida diretamente do seu avião privado.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022

Apple volta a ter publicidade no Twitter

Na mesma conversa, Elon Musk foi ainda mais longe e revelou que a Apple é o maior anunciante do Twitter. Isso torna ainda mais importante o bom relacionamento entre as duas empresas, visto que muito dos restantes abandonaram por agora os gastos de publicidade na rede social.

Este cenário surge depois de ter sido tornado público um relatório do Washington Post do início desta semana. Neste era indicado que a Apple "gastou cerca de 131.600 dólares em anúncios no Twitter entre 10 de novembro e 16 de novembro, bem menos que os 220.800 dólares gastos entre 16 de outubro e 22 de outubro, uma semana antes da compra do Twitter".

Just a note to thank advertisers for returning to Twitter — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

Dependência deste parceiro da rede social

Elon Musk já tinha reunido com Tim Cook na semana passada, tendo sido resolvida a questão associada à app do Twitter na App Store. Na altura ficou claro que a Apple nunca tinha tido a intenção de remover esta app da sua loja, mas que esta estava sujeita às mesmas regras das restantes.

É curioso ver como esta situação acabou por se resolver sozinha e sem a intervenção de ninguém. A Apple nunca confirmou ou negou que estava a abandonar o Twitter, sendo provavelmente apenas uma situação criada por Elon Musk e a sua posição extremista nesta rede social.