E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do mais recente feito da NASA, ensaiámos o Polestar 2, analisámos um desktop com a GeForce RTX 4090 SUPRIM, a impressora 3D Anycubic Kobra Neo, e muito mais.

Foi no seu 7º aniversário que a Anycubic lançou duas novas impressoras 3D FDM de baixo custo, a Kobra Go e a Kobra Neo. São impressoras para diferentes públicos mas com preços semelhantes e capazes dos mesmos resultados.

Depois de analisarmos a Kobra Go, hoje trazemos a análise à impressora 3D Anycubic Kobra Neo, uma impressora de montagem simples e rápida, pré-afinada e de preço muito acessível.

Pouco tempo depois de a pandemia motivada pela COVID-19 acalmar, surgiu um outro vírus que alarmou o mundo. Conhecido como Monkeypox, ou varíola dos macacos, começou a ser objeto para estigmas. Por isso, agora, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu mudar a sua nomenclatura.

Daqui a um ano, só ouviremos falar da varíola ou, em inglês, mpox.

O mercado dos carros elétricos está recheado com muitas propostas que querem cimentar esta tecnologia como o futuro automóvel. A Polestar acredita nesse futuro e, como tal, desenvolveu um carro 100% elétrico, o Polestar 2. Pese o facto de conhecermos já o Polestar 3, este só sairá para 2023. Assim, a estrela da empresa, é o modelo 2, que não deixa ninguém indiferente.

Depois de fazermos mais de 700 km com o elétrico da marca propriedade da Volvo, subsidiária da Geely e sediada em Gotemburgo, na Suécia, mostramos as nossas impressões, certezas e algumas dúvidas.

"Criado para criadores", é assim que a PCDIGA apresenta a sua linha de PCs NVIDIA GeForce RTX Studio. São máquinas de topo criadas para as exigências de software mais avançadas e o modelo que tivemos oportunidade de testar veio equipado com a poderosa GeForce RTX 4090 SUPRIM.

Venha conhecer o poder desta máquina.

A missão inaugural do programa Artemis acaba de bater um recorde, graças à cápsula Orion, a nave espacial desenhada para ser tripulada viajou mais longe da Terra. Fê-lo ao atingir o zénite da sua órbita retrógrada distante (DRO), a quase meio milhão de quilómetros da Terra.

As imagens recolhidas são só por si um testemunho único deste feito. As múltiplas câmaras na nave captaram a Lua e a Terra de um sítio nunca viajado. Veja as imagens.

Os estúdios da Asobo Team lançaram recentemente, a sequela do jogo de 2019, A Plague Tale Innocence que aqui revelámos.

Requiem, acompanha novamente a história dos dois irmãos Amicia e Hugo na sua demanda pela descoberta de uma cura para a Macula, uma doença que os afeta (e não só) e, por outro lado, os fortalece também.

Já experimentámos Requiem e... bem... venham ver.

Os sistemas de Inteligência Artificial (IA) surpreendem-nos a cada dia, porque, efetivamente, vão além daquilo que os seres humanos são capazes de fazer e de pensar. Esta que lhe mostramos hoje, por exemplo, inventou 31 milhões de materiais que ainda não existem.

A tecnologia pode facilitar processos que, agora, são demorados.

O Hospital Curry Cabral, em Lisboa, anunciou na passada terça-feira que efetuou pela primeira vez uma cirurgia robótica ao cancro da cabeça do pâncreas.

Esta cirurgia inovadora, permite ao doente uma recuperação mais rápida e com menos dor.

No Pplware já testámos várias colunas da Tronsmart, nomeadamente, da linha Bang. Hoje a opção que trazemos é a recém-lançada Tronsmart Bang SE, a mais portátil de todas e com grande qualidade de som.

Venha conhecer os seus pormenores.

A impressão 3D está mais popular que nunca, muito pelo facto de as impressoras 3D trazerem cada vez mais tecnologia e de estarem mais acessíveis. Embora todas consigam ler o mesmo G-Code, ainda não há uniformidade na forma de interação, nas funcionalidades disponibilizadas e no algoritmo de controlo.

A Creality quer mudar isso com o novo Creality Sonic Pad, capaz de comandar qualquer impressora com o máximo de detalhe e interface muito completa. Aproveite ainda o passatempo prestes a terminar.

A empresa holandesa Lightyear, que passou os últimos seis anos a desenvolver tecnologias para lançar o primeiro veículo elétrico movido a energia solar do mundo, entrou agora numa fase muito importante da sua vida útil. O seu primeiro modelo, Lightyear 0, entrou agora em produção, disse um comunicado de imprensa da empresa.

A gigante produzirá um carro por semana, para começar.

A Itália assinou este sábado os primeiros contratos para a construção de cerca de 50 satélites. Estes satélites irão servir para prever catástrofes ambientais e analisar possíveis riscos hidrogeológicos. O projeto IRIDE (íris, em português) está inserido no âmbito do programa europeu de observação da Terra.

O projeto de satélites terá um prazo de execução de cinco anos.

A Força Aérea Americana revelou o seu mais recente bombardeiro furtivo nuclear, o B-21 Raider, que irá gradualmente substituir os aviões que voaram pela primeira vez na Guerra Fria.

Esta é uma das mais avançadas aeronaves do mundo e o primeiro bombardeiro norte-americano a ser exibido em mais de 30 anos.