Já está em produção o Lightyear 0! Primeiro carro elétrico e solar do mundo

A empresa holandesa Lightyear, que passou os últimos seis anos a desenvolver tecnologias para lançar o primeiro veículo elétrico movido a energia solar do mundo, entrou agora numa fase muito importante da sua vida útil. O seu primeiro modelo, Lightyear 0, entrou agora em produção, disse um comunicado de imprensa da empresa.

A gigante produzirá um carro por semana, para começar.

À medida que o mundo avança para os transportes elétricos, novos desafios são lançados. Ao contrário dos veículos movidos por motores de combustão que podem ser reabastecidos praticamente em qualquer lugar e em pouco tempo, os veículos elétricos requerem infraestruturas de carregamento dedicadas e tempo para carregar as baterias.

Os avanços na tecnologia das baterias resultaram numa redução significativa dos tempos de carregamento ao longo dos últimos anos. O fundador e CEO da Lightyear, Lex Hoefsloot, é, no entanto, da opinião de que a rápida transição para os VE resultará num grande número de veículos que procuram acesso a infraestruturas de carregamento. Os veículos ligeiros movidos a energia solar, porém, não estarão dependentes de infraestruturas.

A reduzida dependência dos VE das estações de carregamento

A bateria do Lightyear 0 é uma modesta 60kWh que promete uma autonomia de 463 km com um único carregamento. Combinado com o carregamento solar disponível através de painéis duplos curvos, o Lightyear 0 pode atingir até 695 km.

Uma vez que é improvável que um condutor exija o total da bateria todos os dias, os painéis continuam a carregar o Lightyear 0 e acrescentam mais km todos os dias. Com base num trajeto médio de 35 km, o Lightyear 0 pode percorrer dois meses completos antes de precisar de se ligar novamente a um carregador.

Curiosamente, o carro está bem concebido e não mostra quaisquer sinais de compromisso que um utilizador tenha de fazer para ganhar a vantagem do carregamento solar. Embora tudo isto tenha sido ótimo durante a fase de protótipo, a Lightyear entrou agora numa fase crucial da produção real.

Começa a produção Lightyear 0

A Lightyear associou-se à Valmet Automotive com sede na Finlândia para as suas necessidades de produção. A Valmet tem mais de uma década de experiência na produção de VE, e as suas colaborações anteriores incluem grandes nomes da indústria automóvel, tais como Mercedes Benz, Porsche, e Saab.

