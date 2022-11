"Criado para criadores", é assim que a PCDIGA apresenta a sua linha de PCs NVIDIA GeForce RTX Studio. São máquinas de topo criadas para as exigências de software mais avançadas e o modelo que tivemos oportunidade de testar veio equipado com a poderosa GeForce RTX 4090 SUPRIM.

Venha conhecer o poder desta máquina.

O PCDIGA Studio GML-CI9 é um dos modelos de computadores desktop disponíveis na loja PCDIGA pensado para responder às necessidades mais exigentes ao nível de software e de processamento de informação.

Se pensarmos em software como o Photoshop, Premiere Pro ou outra solução da Adobe, se pensarmos no Autodesk, DaVinci, Unity, Unreal Egine... e tantos outros, sabemos que, para tirar o máximo partido destas soluções precisamos de uma ferramenta de hardware robusta, e esta linha de computadores responde prontamente a essas necessidades.

Características Gerais do PCDIGA Studio GML-CI9

O Desktop PCDIGA Studio GML-CI9 vem equipado com a poderosa placa Grafica MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM e o processador é o Intel Core i9-13900K 24-Core. Traz dois SSD M.2 2280 Corsair Force MP600, concretamente os modelos Core de 1 TB e Pro de 2 TB. Tem quatro módulos de memória RAM Corsair Dominator Platinum R de 16 GB cada.

A caixa é uma Extended-ATX Corsair 7000X RGB, com um volume de mais de 80L, com interior para até 12 ventoinhas de 120 mm ou 7 de 140 mm. Suporta ainda até 3 radiadores de 360 mm em simultâneo. Na zona superior é possível encontrar o botão de Power, 4 portas USB 3.0, uma porta USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5 mm.

Inclui também uma fonte de alimentação Corsair HX1200 Full e a motherbord é uma ATX MSI Pro Z690-A. O sistema operativo integrado é o Windows 11 Pro 64 Bits.

O computador é enviado já completamente montado com estas características e todas as caixas do respetivo hardware são enviadas juntamente, bem como um certificado da loja que atesta a qualidade, estabilidade e desempenho do computador.

Especificações completas Processador : Intel Core i9-13900K 24-Core

: Intel Core i9-13900K 24-Core GPU : MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM

: MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM Memória RAM : 4 x Corsair Dominator Platinum R 16 GB

: 4 x Corsair Dominator Platinum R 16 GB Armazenamento : SSD M.2 2280 Corsair Force MP600 Core 1TB + SSD M.2 2280 Corsair Force MP600 Pro 2TB

: SSD M.2 2280 Corsair Force MP600 Core 1TB + SSD M.2 2280 Corsair Force MP600 Pro 2TB Sistema operativo : Windows 11 Pro 64 Bits

: Windows 11 Pro 64 Bits Fonte de alimentação : Corsair HX1200 Full

: Corsair HX1200 Full Motherboard : ATX MSI Pro Z690-A

: ATX MSI Pro Z690-A Caixa: Extended-ATX Corsair 7000X RGB

Desempenho

O desempenho de uma máquina como o desktop PCDIGA Studio GML-CI9 é de excelência e são os pequenos pormenores que fazem a diferença. Como pequenos pormenores falo na velocidade de processamento de imagem e vídeo, renderização de modelos de grandes dimensões, edição de vídeo... entre muitas outras.

Além disso, não estamos apenas perante uma máquina de trabalho altamente eficiente e produtiva. O computador será também uma excelente escolha para correr os melhores e mais poderosos jogos da atualidade.

Todos os resultados de desempenho são conseguidos graças ao conjunto do hardware de topo existente, e num teste de benchmark de avaliação geral o 3DMark Fire Strike obteve uma pontuação de 34 232 pontos. Além destes testes, foram executados alguns mais direcionados ao teste de desempenho da placa gráfica.

Teste de benchmark:

V-Ray:

V-Ray: 25503



V-Ray GPU CUDA: 4280



V-Ray GPU RTX: 5891

Blender :

: monster: 6448.159902 samples/min



Junkshop: 2929.487503 samples/min



classroom: 2962.255241 samples/min

Octanebench: 1342.91

Foram ainda feitos testes práticos, através de software como Adobe Lightroom CC, Adobe Premier Pro e NVIDIA Canvas. Nas imagens abaixo estão também demonstrados os resultados obtidos com o Redcine-X. Tal como já foi referido, estes testes demonstraram uma elevada capacidade de processamento de imagem, sendo tudo bastante rápido. Num típico teste de aprimoramento de imagem no Lightroom, foram selecionadas 8 imagens e feita a melhoria em "super-resolução", tendo o trabalho sido executado em apenas 14 segundos.

O NVIDIA Canvas é um software ainda em fase beta que recorre à inteligência artificial e à elevada performance das GPUs GeForce e NVIDIA RTX, para criar pinturas absolutamente realistas através de rabiscos simples. Neste caso, é incrível ver como as imagens são criadas instantaneamente.

Veredicto

Quando pensamos em produtividade, não podemos contar apenas com a nossa capacidade de trabalho e conhecimento. Trabalhar em frente a um computador, exige que o computador responda prontamente às nossas necessidades. Essas resposta é conseguida graças a hardware de qualidade constantemente suportado por software atualizado.

O Desktop PCDIGA Studio GML-CI9 é um dos exemplos máximos do que os utilizadores necessitam, principalmente a pensar nas profissões mais criativas e exigentes. A GeForce RTX 4090 SUPRIM é aqui a chave importante desta equação tal como o processador Intel Core i9.

Uma configuração como a do desktop PCDIGA Studio GML-CI9 poderá ascender aos 5000 €, considerando que é um investimento que poderá trazer elevado retorno em termos de produtividade.

O Pplware agradece à PCDIGA a cedência do computador para análise.

Desktop PCDIGA Studio GML-CI9