Via Verde: Atestar o depósito de combustível vai sair mais barato

A Via Verde é um sistema de portagem eletrónica utilizado em Portugal. Atualmente permite pagamentos em 18 concessões e subconcessões de autoestradas nacionais, incluindo as antigas SCUTS.

Segundo informações recentes, os clientes Via Verde Mobilidade ou Mobilidade Leve vão poder receber até 2 euros em Saldo Via Verde por cada 20 litros de combustível abastecido.

Via Verde: se meter 80 litros de combustível pode ganhar 8 euros

A Via Verde, em parceria com a BP, estão a realizar uma campanha que permite "ganhar" dinheiro. Em cada abastecimento de combustível de 20 litros na rede BP, poderem receber até 2 euros em Saldo Via Verde.

Na prática, de cada vez que os clientes Via Verde Mobilidade ou Mobilidade Leve abastecerem num posto BP, por cada 20 litros podem receber:

1 euro de Saldo Via Verde, se o abastecimento for de combustível simples;

2 euros de Saldo Via Verde, se o abastecimento for de combustível BP Ultimate com tecnologia ACTIVE.

Vamos a um caso prático. Imagine que atestou o seu depósito com 80 litros, de combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE, o valor a receber é 8 euros em Saldo Via Verde.

O valor pode ir acumulando com outros descontos que estejam disponíveis na BP, tais como o do cartão Poupa Mais ou mesmo o desconto direto BP.

Para beneficiar desta oferta, é necessário:

ter um cartão bp registado (bp premierplus ou Poupa Mais);

premierplus ou Poupa Mais); no 1.º abastecimento, dirigir-se a um balcão bp e associar o cartão bp com o seu QR Code Vantagem bp (disponível na App Via Verde).

Pode saber mais informação sobre esta campanha, aqui.