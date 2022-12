A impressão 3D está mais popular que nunca, muito pelo facto de as impressoras 3D trazerem cada vez mais tecnologia e de estarem mais acessíveis. Embora todas consigam ler o mesmo G-Code, ainda não há uniformidade na forma de interação, nas funcionalidades disponibilizadas e no algoritmo de controlo.

A Creality quer mudar isso com o novo Creality Sonic Pad, capaz de comandar qualquer impressora com o máximo de detalhe e interface muito completa. Aproveite ainda o passatempo prestes a terminar.

A Creality acaba de lançar o Creality Sonic Pad, com o objetivo de ajudar a uniformizar a impressão 3D com o que de mais otimizado existe no mercado open source.

O conhecido firmware Klipper tem dado que falar, principalmente pelo seu ótimo desempenho mesmo nas situações que levam o hardware da impressora ao limite. Com o Creality Sonic Pad, basta ligar o cabo USB, escolher o modelo e todas as opções de impressão pretendidas, que o resto acontece.

O Creality Sonic Pad é compatível com a generalidade das impressoras FDM

Seja qual a impressora que tenha, ou quais, o Creality Sonic Pad será capaz de comunicar com o mecanismo de controlo, obter todas as informações e dar as ordens necessárias para que os trabalhos de impressão sejam executados na perfeição.

Em maior detalhe, o Creality Sonic Pad tem uma grande capacidade de processamento, incluindo o SoC de 64-bit CrealityT800. Tem 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno, ligação Wi-Fi, 4 portas USB 2.0 e 1 porta ethernet.

O ecrã é IPS multi-toque de 7" com resolução 1024x600 píxeis, tem um altifalante e tem um sensor de vibração. Tem ainda uma interface adicional para ligação de um sensor de vibração externo.

Recorrendo ao poder do firmware open-source Klipper, permite acelerar a impressão, mantendo a qualidade. É possível pré-visualizar os modelos e, como já referido, permite controlar múltiplas plataformas. Se ligar uma câmara, poderá usar a funcionalidade de monitorização ou gravação time-lapse incluída. Pode também ser controlado remotamente via interface Web.

O updates podem ser feitos via USB ou online, com a máxima rapidez e comodidade. Poderá ainda acompanhar toda a discussão no canal Oficial da Creality ou no canal do Sonic Pad.

O ecrã de controlo Creality Sonic Pad está disponível por 189€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos.

Creality Sonic Pad