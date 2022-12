Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – aspira e lava o chão à distância de um smartphone

As tarefas domésticas consomem bastante tempo e/ou recursos a qualquer pessoa com a limpeza do chão, da louça e organização da roupa, como das tarefas que estão no pódio da maioria das famílias. Enquanto esperamos pela criação da máquina que passa e arruma a roupa organizada, podemos usufruir dos poderes mágicos de um robô aspirador.

São inúmeras as opções atualmente disponíveis no mercado e a Xiaomi é detentora de algumas das mais interessantes. Recentemente lançou o Xiaomi Robot Vacuum X10+ que ainda não chegou oficialmente a Portugal e, por isso, uma das opções a considerar, para quem procura um modelo de qualidade superior, será o Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, que tem também disponível uma base de carregamento e descarga de lixo automática, o que facilitará ainda mais a vida de quem já tem pouco tempo para a limpeza da casa.

Porquê um robô aspirador?

A escolha de um robô aspirador em detrimento de um aspirador mais comum, tipo os de saco ou até os verticais, não pode ser pensada bem desta forma, uma vez que um não substitui o outro. Ter um aspirador com cabo ou mangueira e com diferentes acessórios, será útil para limpezas específicas como o carro, colchões, sofás, rodapés... entre outras, que podemos classificar como limpezas mais esporádicas.

Evidentemente, que será útil para aspirar o chão, mas a ideia é facilitar o nosso dia-a-dia e tornar a limpeza da casa mais rápida e eficiente.

É aqui que entram estas máquinas: para a limpeza do chão diária. Para quem tem casas grandes, pequenas, com animais, com crianças ou sem eles... Depois, além de aspirar, a maioria dos produtos disponibilizados atualmente no mercado já contam com acessórios para limpeza com água. Alguns deles só passam o pano, outros já esfregam mesmo.

Mas não é apenas de limpeza que do chão que estou a falar. Ter um robô aspirador a trabalhar diariamente ou com alguma frequência semanal "obriga" a manter a casa sempre mais organizada. Descalçar os sapatos e colocá-los logo na sapateira, apanhar a almofada que caiu ou dobrar o cobertor, apanhar a roupa do chão, manter as cadeiras debaixo da mesa, colocar os brinquedos dentro das caixas, são tudo pequenas tarefas que passamos a ter como hábito para que o aspirador possa andar pela casa sem bater em nada ou sem ficar preso nalgum obstáculo.

Portanto, em resumo, diria que, para quem quer ter a casa mais limpa e organizada, mas sem perder muito tempo com isso, um robô aspirador é uma opção a considerar. E, tal como, comecei por dizer, poderá ser útil ter também um modelo mais tradicional, para ajudar nas limpezas mais profundas e específicas. Além disso, os mais tradicionais existem no mercado a preços relativamente acessíveis (se é que já não tem um aí por casa).

Especificações do Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

O Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra apresenta-se com dupla funcionalidade: aspiração e lavagem. Assim, além do depósito de lixo, tem um depósito de água que se acopla ao robô com uma mopa. O depósito de lixo tem capacidade de 550 ml e o de água de 200 ml.

Ao nível de aspiração, tem um poder de sucção máximo de 4000Pa, um valor que é adaptável aos diferentes 4 modos de aspiração.

Já na limpeza com água, o Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra oferece a funcionalidade de simplesmente passar o pano com água, mas também um modo de esfregar o chão. Com este modo, o percurso é feito em Y e são acionadas 10 mil vibrações por minuto.

O robô integra um processador quad-core Cortex-A53 e algoritmos SLAM para toda a gestão e planeamento de rotas, bem como para indicação de um posicionamento mais preciso. Tem um sensor ToF na parte frontal, para a deteção de objetos, e um sistema de navegação a laser LDS que garante um mapeamento mais rápido e eficaz.

O mapeamento é feito por divisões e ainda pode ser feito por pisos (até 5). A limpeza ainda pode ser personalizada para cada uma das divisões. Tudo controlado via app no smartphone.

Limpeza da casa à distância de um smartphone e sem esforço

O Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra é controlado através do smartphone, com recurso à app Mi Home, disponível para Android e iOS. Além disso, é compatível com Alexa e Google Assistant.

Para iniciar a configuração do mapa na app, o aspirador vai percorrer toda a casa e criar automaticamente as divisões. Todas elas podem, posteriormente ser ajustadas e nomeadas.

Podem depois ser criadas limpezas personalizadas e restrições de áreas. Um exemplo de restrição que pode ser feita é na zona das taças do comer dos animais, para que não haja nenhum acidente ou na zona dos brinquedos das crianças. Agora com as árvores de natal também poderá ser importante criar restrições, para que o aspirador n se prenda no fio das luzes ou não atire mesmo a árvore ao chão.

Depois de tudo configurado, podem ainda ser programadas as limpezas, analisar o estado dos acessórios, o histórico de limpezas... entre muitas opções disponíveis.

Bateria e autonomia

A bateria é de 5200 mAh o que garante uma limpeza numa área de 150 m². De referir que este valor é para uma potência média. Se for utilizado o modo silence, a autonomia pode ascender até uma área de 200 m². No modo de potência máxima não deverá passar dos 100 m² e com o modo de esfregar diminui ainda mais.

Contudo, assim que a bateria acabar, o aspirador volta à base e quando estiver carregado, continua o trabalho do ponto onde tinha parado.

Base de carregamento e depósito de descarga

O Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra é adquirido com a base de carregamento comum, mas tem também disponível uma base com saco de lixo, que permite que seja feita uma descarga automática.

Esta base com descarga de lixo automática vem facilitar ainda mais a vida aos utilizadores que, ao fim de um ciclo de limpeza não tem que se preocupar com a manutenção do aspirador. Esta pode ficar para apenas um dia por semana, para limpar os cabelos que ficam enrolados à escova ou para limpeza de filtros e lavagem do depósito.

A base com depósito tem um saco de lixo que leva até 4 litros e a sucção é feita com uma potência de 16500 Pa o que garante que todo o lixo é removido devidamente.

Preço e disponibilidade

O conjunto Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra + base de carregamento com depósito de descarga está atualmente disponível por 600 €. No entanto, apenas o aspirador custa 500 €. A base de carregamento com esvaziamento automático, em separado, está atualmente disponível por 240 €. Todos os acessórios estão também disponíveis na loja da Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra