Combustíveis com fortes descidas na próxima semana! Saiba quanto…

Quer atestar o depósito do seu veículo? É melhor esperar até segunda-feira! Com a cotação do barril de Brent a cair na casa dos 2%, os preços dos combustíveis poderão cair substancialmente. Fontes próximas a este mercado referem que a descida dos combustíveis para a próxima semana é significativa.

Saiba já a quanto estará o preço do gasóleo e gasolina para a próxima semana. Esperamos que não haja mexidas no ISP.

O preço do “ouro negro” continua a cair e está a esta hora a negociar abaixo dos 80 dólares o barril. Nestes últimos dias, o preço atingiu níveis mais baixos desde o início do ano.

Este cenário arrasta o preço dos combustíveis para baixo e poderemos ter já na próxima semana o gasóleo 10 cêntimos por litro mais barato e a gasolina 7 cêntimos por litro.

Apesar desta realidade, e tal como vimos na semana passada, o governo poderá novamente mexer no ISP - Imposto sobre Produtos Petrolíferos o que poderá não se traduzir numa baixa dos preços.

Segundo avança a CNN Portugal, que cita fontes do setor, a descida do gasóleo pode ir até aos 10 cêntimos por litro, já no caso da gasolina o recuo deverá rondar os 7 cêntimos por litro.

Assim, consultando os dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) podemos verificar que durante a semana houve apenas descidas muito suaves, também devido às alterações do ISP que o Governo introduziu, tendo sido registado ontem, dia 8 de dezembro, o preço médio do gasóleo simples 1,647 euros por litro e o preço médio da gasolina simples 95 de 1,655 euros por litro.

A cotação do petróleo Brent esteve em queda durante toda a semana, com a cotação a cinco dias a descer cerca de 9,9% face ao período homólogo e o preço do Brent de referência diário a situar-se abaixo dos 77 dólares por barril (76,97 dólares/barril às 10h15 de dia 09/12/2022 – dados OilPrice). A cotação do dólar estava a 0,94976 euros (dados Banco de Portugal).