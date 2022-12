Surge no Japão o primeiro SSD PCIe 5.0 com capacidade de 1 TB por 406 euros

A tecnologia está em constante evolução e, por isso, praticamente todos os dias nos chegam novidades e equipamentos mais poderosos com características que até há bem pouco tempo eram apenas um projeto.

Assim, já se fala dos discos SSD PCIe 5.0 há algum tempo, mas ainda não tínhamos visto nada em concreto no mercado. No entanto isso mudou agora após surgir no Japão o primeiro modelo deste disco com 1 TB de capacidade a um valor que ronda os 406 euros.

SSD PCIe 5.0 com 1 TB encontrado no Japão

Segundo as mais recentes informações, foi encontrado o primeiro disco SSD PCIe 5.0 no Japão, desenvolvido pelas mãos da empresa CFD Gaming, que é um nome ainda desconhecido na indústria tecnológica. No entanto, sabe-se que se trata de uma marca japonesa e, como tal, faz sentido ter surgido agora no país asiático de origem.

O modelo apareceu especificamente listado numa loja, mas assim que se tornou viral o anúncio foi apagado. Mas a imagem foi revelada pelo popular leaker @momomo_us através da sua conta da rede social Twitter, via pela qual já é costume revelar este e outros detalhes, que conseguiu fazer uma captura de imagem a tempo. E pelos dados mostrados, vemos que este SDD com 1 TB esteve à venda a partir de 57,420 ienes, algo como 406 euros, enquanto que a versão de 2 TB estava a cerca de 811 euros e o de 4 TB a 1.622 euros.

Por outro lado, o equipamento ainda se mantém na página oficial da empresa, onde conseguimos então ficar a conhecer outros pormenores. Segundo os detalhes, este SSD PCIe 5.0 conta com o controlador Phison PS5026-E26 e chips de memória Micron 3D TLC NAND Flash. O modelo de 4 TB conta com 8 GB de cache DDR4, o de 2 TB traz 4 GB e o de 1 TB conta com 2 GB.

Uma das informações mais interessantes é o facto de este disco SSD prometer atingir velocidades de transferência de dados de até 10.000 MB/s na leitura e 9.500 MB/s na escrita, sendo estas velocidades alcançadas pelos modelos de 4 TB e 2 TB. Já o modelo de 1 TB atinge até 9.500 MB na leitura e 8.500 MB na escrita.

Resta agora aguardar que surjam mais novidades neste segmento e que estes discos SSD PCIe 5.0 possam chegar ao mercado em breve.