Índia quer supervisionar os jogos online que envolvam dinheiro real

Muitos dos jogos online têm características e funcionalidades que são ativadas através do pagamento de determinado valor. Há também outros exemplos cujo funcionamento exige mesmo que seja usado dinheiro por parte dos jogadores.

Mas agora a Índia tem planos para estes casos e pretende supervisionar, através das regras federais, os jogos online que envolvam dinheiro real. O país tem mostrado uma preocupação crescente com as consequências destes jogos, sobretudo nos mais novos.

India pretende supervisionar os jogos online que usem dinheiro real

Segundo as informações avançadas pela Reuters, a Índia tem novos planos para regular os jogos online, sendo que a mesma se destina a supervisionar os jogos com dinheiro real. Tal surje depois que o gabinete do primeiro-ministro indiano rejeitou uma proposta para que fossem regulamentados apenas os jogos de habilidade, o que deixaria de fora os populares 'jogos de azar'.

Estas regulamentações vão assim definir o futuro dos jogos no país, sendo que, segundo a empresa de pesquisa Redseer, o mesmo irá valer cerca de 7 mil milhões de dólares até ao ano de 2026, com foco nos jogos com dinheiro verdadeiro.

No mês de agosto surgiu a proposta de regular os jogos de habilidade através da supervisão a partir de regras federais, as quais exigem requisitos de registo, normas de conhecimento por parte do cliente e mecanismos de reclamação. Já os jogos de azar, cuja maioria está banida do país, seriam apenas regulados pelos governos individuais que teriam poder para os regular como entendessem.

Contudo, na reunião do governo que aconteceu a 26 de outubro, um membro do gabinete do primeiro-ministro indiano Narendra Modi opõs-se a esta diferenciação e pediu que a supervisão fosse alargada a todo o tipo de jogos. Assim, as últimas informações sobre este polémico assunto indicam que as novas regras vão permitir que a administração federal do país regule todos os jogos de forma mais ampla, ao mesmo tempo que os governos individuais continuam com poder para impôr proibições aos jogos de azar.

Estas medidas surgem numa altura em que aumentam as preocupações na Índia no que respeita aos jogos deste género entre os mais jovens, uma vez que em vários casos foram relatadas situações de dependência e perdas monetárias expressivas, assim como suicídios.