Sugestões de Natal: Produtos Xiaomi dos 50 € aos 450 €

Com o natal à porta, o tempo para fazer as compras de natal começa a escassear. Se é dos que não quer pensar em sair de casa para a confusão dos centros comerciais, então, prepare a lista para as suas compras online.

Para o ajudar, trazemos a sugestão de alguns produtos Xiaomi a partir dos 50 €.

Redmi Note 10 Pro

O Redmi Note 10 Pro é um smartphone com ecrã AMOLED de 6,67" e resolução FullHD+ com taxa de atualização de 120Hz e é resistente a água e poeiras, com certificado IP53.

Tem processador Snapdragon 732G e tem versões com 6 ou 8 GB de RAM e 64, 128 e 256 GB de armazenamento.

Na traseira tem uma câmara principal de 108 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e de profundidade com 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 5020 mAh com carregamento rápido de 33W, tem NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1. Conta ainda com jack de 3,5mm e altifalantes em stereo.

O smartphone Redmi Note 10 Pro está disponível a partir de 258€ (IVA incluído), dependendo da versão.

Xiaomi 12 Lite

O Xiaomi 12 Lite tem ecrã AMOLED de 6,55" com taxa de atualização adaptativa que vai dos 60Hz aos 120Hz e taxa de resposta ao toque, com uma resolução FullHD+.

Tem processador Snapdragon 778G e tem versões com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento.

Na traseira tem uma câmara principal de 108 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 2 MP e faz gravação de vídeo a uma resolução máxima de 4K a 30 fps. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 4300 mAh com carregamento rápido de 66W, tem NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.2. Conta ainda com altifalantes em stereo.

O smartphone Xiaomi 12 Lite está disponível a partir de 431€ (IVA incluído).

Xiaomi TV Stick 4K

O Xiaomi TV Stick 4K permite levar à televisão, seja ela smart ou não, o Android TV e todas as funcionalidades nele disponíveis. Poderá ser um produto ótimo para levar de férias, garantindo assim acesso a todos os conteúdos de multimédia que normalmente consome em casa.

Além de vim com Android TV 11 e acesso à Play Store, ainda proporciona reprodução de conteúdos em 4K com Dolby Vision. Suporta ainda Dolby Atmos e DTS HD, e ainda pode ser controlada via Google Assistant.

A box de TV Xiaomi TV Stick 4K tem um preço de apenas 52,22€ (IVA incluído), com portes gratuitos e sem custos adicionais na entrega.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

A Xiaomi Smart Band 7 Pro vem equipada com um ecrã retangular AMOLED de 1,64" de alta resolução ainda mais amplo e com funcionalidade de brilho automático.

Desde a monitorização do sono até ao rastreio desportivo, a nova Xiaomi Smart Band 7 Pro reconhece mais de 110 modos desportivos e vem com o sistema GNSS (Global Navigation Satelite System) integrado que permite um posicionamento mais rápido e um rastreio de rotas mais preciso, tornando-o no equipamento ideal para todos os entusiastas de desportos em movimento.

Este dispositivo apresenta uma resistência 5ATM , uma autonomia de bateria até 12 dias e ajuda-o a receber qualquer chamada e mensagem, a qualquer hora, em qualquer lugar.

No que diz respeito ao design, o dispositivo tem mais de 150 mostradores, 2 cores e 8 opções diferentes de bracelete.

A Xiaomi Smart Band 7 Pro está disponível por cerca de 79€ (IVA incluído) já com portes, utilizando um cupão disponível na página do produto.

