Atenção: Afinal os combustíveis hoje sobem! Saiba quanto…

Se no final da passada semana se começaram a publicar notícias que o preço ia baixar, em poucas horas tudo mudou! A "culpa" é da carga fiscal, mais concretamente do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Saiba já quanto vai aumentar afinal a gasolina e o gasóleo.

Combustíveis: gasóleo sobe 1,8 cêntimos e gasolina 1,4 cêntimos

Quando chegar à bomba para abastecer deverá pagar 1,662 euros por litro de gasóleo simples ou por litro de gasolina simples 95. Subida dos combustíveis é ditada por revisão da carga fiscal, revela a CNN.

Os números foram divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e que já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras. Mas, recorde-se que os preços ao consumidor final podem diferir de um posto de abastecimento para outro.

A mudança de valores face aos previstos na semana passada deveu-se ao corte do Governo no desconto que estava a ser aplicado no ISP. O imposto vai ser reduzido em 3,9 cêntimos por litro no gasóleo e 2,4 cêntimos por litro na gasolina.

O Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) é um dos impostos especiais de consumo previstos na lei. É aplicado à gasolina e ao gasóleo, mas também a outros produtos, petrolíferos e energéticos, hidrocarbonetos e eletricidade.

Segundo refere a CNN, em dezembro o Governo replica novamente o mecanismo aplicável no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA de 23% para 13% e o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis.

A fórmula permitiu uma diminuição da carga fiscal de 27,3 cêntimos por litro de gasóleo e 24,7 cêntimos por litro de gasolina, no último mês do ano. Mas o efeito de mecanismo de compensação aplicado em dezembro leva, na prática, a um agravamento da carga fiscal, que sobe 4,8 cêntimos no litro de gasóleo e 2,9 cêntimos no de gasolina face a novembro