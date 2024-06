Combustíveis: gasóleo com forte subida e gasolina também sobe

Se está a pensar atestar o depósito de combustíveis, faça-o até domingo. Para a próxima segunda-feira as previsões não são muito positivas, com o valor do litro do gasóleo a disparar e a gasolina também a aumentar. Saiba quanto.

Combustíveis: gasóleo sobe 4 cêntimos e gasolina 1,5 cêntimos

Se precisa de abastecer o seu veículo, fique a saber que na próxima semana haverá novos preços para a gasolina e gasóleo. As notícias não são boas, isto porque a previsão indica que o gasóleo vai subir 4 cêntimos por litro e a gasolina 1,5 cêntimos por litro.

Segundo informação da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), referida pelo ACP, o preço médio do litro de gasolina em Portugal custava na passada quinta-feira (13 de junho) 1,696 euros enquanto o do gasóleo valia 1,517 euros.

Caso se confirmem tais revisões, para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,557 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,711 €/l.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.