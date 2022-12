Luz verde parece aliviar a dor e um novo estudo com animais mostra-nos como

Uma nova investigação sugere que pode haver uma forma simples de aliviar a dor: a luz verde. A dar força a esta teoria está uma nova investigação que revela os fundamentos biológicos que poderiam fazer com que essa luz funcionasse.

Os testes foram feitos em animais.

De acordo com o Science Alert, os cientistas têm vindo a explorar os efeitos da luz verde para aliviar a dor há pelo menos meia década. Agora, uma nova investigação sugere que essa poderia ser uma forma “simples, segura e económica” de garantir esse alívio.

Um novo estudo realizado em ratos e conduzido pelo neurocientista Yu-Long Tang Fudan University, em Shanghai revela as células oculares e as vias cerebrais que sustentam o alívio da dor. Numa série de experiências, os investigadores descobriram que os cones e as varetas - as células oculares que detetam a luz - contribuíram para os efeitos de alívio da dor da luz verde em ratos saudáveis e ratos com articulações inflamadas.

Os investigadores inativaram certas células para ver o efeito que tinha sobre a sensação de dor dos animais. Quando inativaram as varetas em alguns ratos, esses animais mostraram apenas um alívio parcial com luz verde, enquanto os ratos sem cones não mostraram quaisquer sinais de alívio da dor.

Descobrimos que os fotorreceptores de cone de retina são essenciais para a anestesia da luz verde, enquanto as varas desempenham um papel secundário.

Explicaram os investigadores no artigo.

Depois disso, acompanharam o caminho percorrido por sinais elétricos do olho através do cérebro. Com a luz verde, os cones e varetas estimularam um grupo de células cerebrais no núcleo geniculado ventrolateral. Nesta parte do cérebro, estes neurónios exprimiram uma hormona envolvida na sinalização da dor, transmitindo a mensagem para a parte do cérebro que modula a dor, recusando a sensação de dor grave.

Embora não seja claro se a perceção da cor é comparável entre humanos e roedores, a exposição à luz verde tanto em humanos como em roedores reduz a sensibilidade à dor, sugerindo o envolvimento de mecanismos partilhados entre as duas espécies.

Escreveram os investigadores.

Segundo informações, expor as pessoas a oito horas de terapia com luz verde por dia, como o investigador fez aos ratos no estudo, não é prático ou viável. Por isso, seria interessante ver se as sessões mais curtas são eficazes no alívio da dor - e durante quanto tempo.

