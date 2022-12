Cara Delevingne doou um orgasmo à ciência

O orgasmo feminino é uma das maiores incógnitas sexuais da ciência. Agora, Cara Delevingne doou um orgasmo, como parte de um documentário sobre sexo.

Calma! Não é tão rebuscado quanto possa parecer.

Recentemente, a modelo e atriz Cara Delevingne partilhou que doou um dos seus orgasmos à ciência. Apesar de tudo aquilo que possa passar na cabeça das pessoas, esta doação é bastante técnica.

Simplificando, a artista vai doar uma amostra de sangue antes e depois de ter um orgasmo, para que os cientistas possam analisar os níveis de certas substâncias, especialmente endocanabinóides. Esta doação faz parte do seu documentário Planet Sex With Cara Delevingne, no qual são discutidas questões como a bioquímica do clímax e o fosso que existe entre o orgasmo entre os sexos.

Esta última questão diz respeito à proporção de em que homens e mulheres cis-hetero reconhecem que atingem o orgasmo durante o sexo. O resultado é desequilibrado, uma vez que os homens revelam atingir mais orgasmos do que as mulheres. Apesar de esse desequilíbrio ser parcialmente reduzido quando se fala de homens e mulheres homossexuais, ele existe.

Doação de um orgasmo para que seja estudado em profundidade

Após o orgasmo, é libertado um cocktail químico responsável pela sensação de prazer resultante, mas também por outros efeitos, tais como sonolência. Possivelmente, a mais conhecida destas substâncias é a oxitocina. Esta é chamada de hormona do amor, porque está relacionada com as relações amorosas entre parceiros e entre pais e filhos, por exemplo. De facto, também são geradas grandes quantidades de oxitocina durante o parto, uma vez que ajuda as contrações a terem lugar.

Relativamente ao orgasmo, tanto em homens como em mulheres, é libertada em grandes quantidades e está envolvida na sensação de prazer resultante. Durante o sexo, também são libertadas outras substâncias, como prolactina e vasopressina, que estão relacionadas com a sonolência que agarra algumas pessoas depois do sexo, ou dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer.

Além disto, alguns estudos também apontam que os endocanabinóides têm um papel importante, pois podem ter alguma responsabilidade na redução do stress e da ansiedade, aquando da atividade sexual.

Então, é exatamente isso que os cientistas a quem a Cara Delevingne doou as suas amostras de sangue vão investigar.

Leia também: