Afinal, qual a quantidade de água que devemos beber por dia? É complicado…

Há muitas teorias sobre a quantidade de água que cada ser humano deve ingerir, ao longo de um dia. Apesar de a mais badalada mencionar oito copos diários, um novo estudo não a corrobora e, mais do que isso, prova que pode até ser demais.

A temática é complicada e há muita margem para mais estudos.

Já todos ouvimos que devemos beber uma determinada quantidade água, para mantermos um corpo saudável. Contudo, essa não é unânime e há até alguma controvérsia, quando se trata de a decifrar, pois estudos realizados anteriormente dependiam da recordação que as pessoas tinham da quantidade que tinham ingerido – este método de recolha de dados é muito impreciso.

Assim sendo, de modo a fornecer uma estimativa mais exata daquilo que os seres humanos devem beber, por dia, um novo estudo recrutou mais de 5.600 pessoas de todas as idades, provenientes de 26 países. Os investigadores deram aos participantes 100 mililitros de água enriquecida com 5% de "água duplamente marcada".

Este tipo de água é frequentemente utilizado para experiências de metabolismo, pois é uma forma de acompanhar a rapidez com que os químicos se movimentam através do corpo.

Mais do que isso, contém isótopos de hidrogénio invulgares chamados deutério. Estes têm um neutrão extra dentro do seu núcleo, tornando os átomos individuais duas vezes mais pesados do que um átomo normal de hidrogénio, que tem apenas um protão e nenhum neutrão. A água pesada resultante, que é 10% mais pesada do que a normal, é segura para beber em pequenas quantidades.

Para a tornar duplamente marcada, a água pesada é também misturada com água com um isótopo de oxigénio, Oxygen-18. Por sua vez, este é um tipo de oxigénio estável e natural que constitui 0,2 por cento do ar que respiramos.

Se medirmos a taxa a que uma pessoa está a eliminar esses isótopos estáveis, através da sua urina, ao longo de uma semana, o isótopo de hidrogénio pode revelar quanta água está a substituir, e a eliminação do isótopo de oxigénio pode dizer quantas calorias está a queimar.

Explicou Dale Schoeller, um cientista nutricional e coautor do estudo.

Qual a quantidade de água que devemos beber, diariamente?

No recente estudo, publicado na Science, a equipa mostra que o consumo diário de água varia muito com a idade, sexo, níveis de atividade e clima.

O estudo atual indica claramente que um tamanho único não se adequa a todas as diretrizes sobre água potável, e a sugestão comum de que devemos beber oito copos por dia (mais ou menos 2 litros) não é apoiada por provas objetivas.

Escreveram os investigadores.

A rotação da água foi maior nos homens de 20-30 anos e nas mulheres de 20-55 anos e diminuiu após os 40 anos, nos homens, e após os 65 anos, nas mulheres. Os recém-nascidos tiveram a maior rotatividade de água como percentagem de toda a água do seu corpo, substituindo cerca de 28 por cento todos os dias.

Em condições semelhantes, os homens consomem cerca de meio litro a mais, por dia, do que as mulheres.

A quantidade ideal é muito relativa

Por exemplo, um homem de 20 anos que não pratica desporto, pesa 70 kg, e vive num país desenvolvido ao nível do mar com 50% de humidade e uma temperatura média do ar de 10 °C terá uma rotação da água de cerca de 3,2 litros por dia. Uma mulher que também não pratica desporto, da mesma idade, que viva no mesmo local, terá uma rotação de água de cerca de 2,7 litros por dia.

A utilização do dobro da energia num dia aumenta a rotatividade diária da água em cerca de um litro. Por cada 50 quilos adicionais de peso corporal, a rotação da água aumenta em 0,7 litros por dia. Um salto de 50% na humidade empurra a utilização de água para cima em 0,3 litros.

Algumas pessoas no estudo tiveram uma rotatividade de água extremamente elevada: 13 mulheres que ultrapassavam os 7 litros por dia, eram atletas, mulheres grávidas, ou com tempo quente, e nove homens que consumiam mais de 10 litros por dia.

Ora, de acordo com Schoeller, a “variação apontar para uma média não diz muito”. Portanto, o consumo de água depende de uma vasta variedade fatores e, por isso, é mais pessoal do que se pensava.

