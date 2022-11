Chessarama, quando o xadrez passa fronteiras

O estúdio independente brasileiro Minimol Games revelou recentemente mais pormenores sobre o seu próximo trabalho, Chessarama.

Trata-se de um peculiar jogo com uma jogabilidade semelhante ao xadrez, mas decorrendo em vários ambientes que nada têm a ver com o jogo de tabuleiro.

Chessarama será lançado para PC e consolas no segundo trimestre do próximo ano

Chessarama será lançado para PC e consolas no segundo trimestre do próximo ano e adicionalmente, será um dos principais patrocinadores do Champions Chess Tour, maior torneio de xadrez online do mundo e principal campeonato do grupo Play Magnus, pelo restante da temporada de 2022 e da temporada de 2023. Chessarama também patrocinará a cobertura do chess24 durante o ciclo do Campeonato Mundial da FIDE.

Chessarama

Chessarama surge como um jogo relativamente simples, ou pelo menos decorrendo em ambientes relativamente pequenos onde as movimentações e posicionamento dos nossos heróis serão de crucial importância.

Trata-se de uma coleção de vários jogos de estratégia por turnos, inspirados no xadrez original mas que apresentam as suas próprias regras, dioramas e designs.

Tendo uma jogabilidade semelhante à do xadrez, o jogo apresenta algumas influências de outros jogos de estratégia com movimentos hexagonais e decorre num leque bastante diversificado de ambientes. Ambientes esses que podem passar por ter de cultivar um curral, lutar contra um dragão ou defrontar um lendário Ronin no Japão feudal.

Nestes jogos relativamente minimalistas de Chessarama, os jogadores poderão desbloquear colecionáveis e competir uns contra os outros subindo nos rankings globais.

Dando um pouco de contexto ao jogo e aos próprios Mimigol Studios, convém referir que a existência do jogo, não seria possível sem a perseverança e empenho de Raphael Dias, um jovem programador brasileiro e doutorado em Física que ficou marcado pela descoberta do xadrez aos 14 anos.

O xadrez não só o levou a ter uma mentalidade mais estruturada e disciplinada em sua vida como estudante e profissional, como também lhe ensinou valores como respeito e paciência. A grande paixão pelos videojogos que desde sempre nutriu misturou-se, dessa forma, com o xadrez em 2019, quando decidiu fundar o estúdio independente Minimol Games com o principal objetivo de desenvolver jogos minimalistas e inovadores baseados em xadrez.

Com mais de 30 lançamentos de pequenos jogos, mais de 250 mil cópias vendidas e uma média de críticas positivas acima de 85%, a Minimol Games encontra-se a desenvolver Chessarama, aquele que pode ser considerado como o seu título mais ambicioso até hoje.