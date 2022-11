Doogee V30 será o primeiro rugged phone com eSIM

A Doogee, conhecida pelos seus smartphones robustos, prepara-se para colocar no mercado mais uma proposta para este segmento. O Doogee V30 será o primeiro rugged phone a ser lançado com eSIM.

Existem, no entanto, outros atributos que merecem destaque.

A Doogee está a preparar o lançamento de um novo smartphone robusto.

As informações já disponíveis no site, revelam que o novo Doogee V30 será o primeiro smartphone robusto a ser lançado com eSIM 5G que vem trazer aos utilizadores, principalmente aos que viajam bastante, uma maior liberdade no momento de ter acesso a um serviço móvel. Além disso, acaba por ser uma solução mais amiga do ambiente.

O novo Doogee V30 terá também um SoC da MediaTek Dimensity 900 de 6nm, 8 GB de RAM (que podem ser expandidos até aos 15 GB) e ainda 256 GB de armazenamento interno.

A bateria do rugged phone terá uma capacidade de 10800 mAh com autonomia para 45 horas de música, 18 horas de chamadas e 22 horas de navegação. Este modelo terá também tecnologia de carregamento rápido a 66W.

Não foram ainda revelados todos os pormenores deste smartphone, mas deverão chegar novidades em breve. Nomeadamente, a data de lançamento e o preço do novo ruggedphone Doogee V30, mas é possível que tal aconteça ainda antes do final do ano. Por agora, pode inscrever-se para receber todas as novidades e poder ganhar prémios como um smartwatch Doogee D11 ou um vale de $50 para o novo Doogee V30.

Doogee V30