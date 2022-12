Com novidades a chegar de forma constante, o mercado dos smartphones está sempre em mudança. Com ofertas em todas as áreas, torna-se simples encontrar o equipamento perfeito par cada utilizador.

A Antutu procura ajudar nesse momento e as suas ferramentas são focadas para avaliar o desempenho dos smartphones. A mais recente lista revela quais os equipamentos mais poderosos do mês de novembro de 2022 em várias categorias.

Como é normal, a Antutu publicou a sua lista dos smartphones mais poderosos do último mês. Repartida por 3 áreas, estas tabelas resultam da recolha dos resultados dos testes que foram sendo realizados ao longo do tempo.

Os smartphones de topo

Na lista que está afeta aos smartphones premium, tempos a dominar o ROG Phone 6 e o seu irmão, o ROG Phone 6 Pro. Estes já estavam nestas posições no mês passado e assim cimentam estes lugares. Apresentam-se com um SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e com 16 e 8 GB de RAM.

A lista segue depois com outro Asus, o ZenFone 9, com uma configuração similar ao equipamento que domina. Segue-se depois o Xiaomi Mi 12T Pro, seguido pelos Nubia Red Magic 7, Xiaomi Black Shark 5 Pro, Motorola Edge 30 Pro, Vivo X80, Motorola Edge X30, e Samsung Galaxy Z Fold4 5G.

Ram e armazenamento fazem diferença

Na gama média o cenário segue também igual ao mês passado, com o Xiaomi Mi 12T a dominar com o seu SoC Dimensity 8100-Ultra. No segundo posto temos o realme GT Neo 3, também ele com o SoC Dimensity 8100 presente. O topo é fechado com o Redmi K50i.

A lista segue com as presenças dos POCO X4 GT em 4º lugar e 786.412 pontos, seguido do Redmi Note 11T Pro (766.272), OnePlus 10R 5G (741.297 pontos), Realme GT Neo2 (727.936 pontos), iQOO Neo6 (723.365 pontos), Xiaomi Mi 11X (713.270 pontos), e o Realme GT Neo3T (com 710.918 pontos).

equipamentos Android para todos

Para terminar, a Antutu mostrou a lista dos smartphones de entrada de gama. Aqui temos a dominar o iQOO Z5, seguido do HONOR 70 e do realme GT Master. Todos estão equipados com o SoC Snapdragon 778G e 8GB de RAM.

A lista da Antutu continua depois com os Vivo T1 Pro 5G (540,632), Realme Q3s (534.640), Xiaomi Mi 11 Lite (530.421), Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (522.306), Samsung Galaxy A73 5G (513.583), Samsung Galaxy A52s 5G (512.402) e o Huawei Nova 9 (com 507.934 pontos).

Estes resultados são globais e resultam de dados recolhidos em todo o planeta. Mostram que o universo Android está a crescer e que toda as novidades apresentadas ao longo de 2022 ainda estão a dominar e a apresentar resultados muito positivos.