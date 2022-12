Intel: Raja Koduri diz que as placas gráficas de 200 a 225W são as ideais

Antes do anúncio oficial, muito se escreveu sobre o consumo energético das novas placas gráficas da Nvidia. E quando o anúncio finalmente aconteceu, a marca revelou que o TDP do modelo topo de gama GeForce RTX 4090 é de 450W, enquanto que o da RTX 4080 é de 320W. Por sua vez, do lado da AMD, a flagship Radeon RX 7900 XTX consome 355W e a RX 7900 XT consome 300W.

No entanto, agora Raja Koduri, conhecido executivo da Intel dedicado ao segmento das GPUs, diz que as placas gráficas de 200 a 225W são as ideais.

GPUs de 200 a 225W são as ideias, diz Raja Koduri da Intel

Os utilizadores mais atentos ao segmento das placas gráficas possivelmente já ouviram falar de Raja Koduri. O executivo é atualmente o vice-presidente executivo e diretor da divisão de GPUs da Intel, no entanto já trabalhou na rival AMD, como diretor da arquitetura das Radeon, entre outras funções, e é daí que também muitos o conhecem.

Assim, agora o seu foco é então o desenvolvimento da linha Arc da Intel, assim como o desenvolvimento de novas placas gráficas de baixo consumo energético. E numa recente entrevista dada ao canal Gadgets 360, Raja Kudori adiantou, entre outros detalhes, que a Intel pretende criar gráficas com um único conector, uma vez que esse é o 'ponto ideal' que os utilizadores estão atualmente à procura. Assim, os gráficos ideiais para a empresa são aqueles com um consumo energético entre 200 e 255W, e é para esse objetivo que a marca está então a trabalhar.

Estes valores são muito abaixo daqueles que as novas gamas de GPUs da Nvidia e da AMD oferecem, os quais mencionámos no início desta notícia. Assim, pode-se também referir que, neste aspeto, a Intel não parece estar a competir com as poderosas gráficas destas suas rivais.

Face às respostas que Raja deixou na entrevista, estima-se então que a empresa de Pat Gelsinger possa estar a criar chips gráficos alimentados por 8 pinos e com um consumo máximo de 225W.