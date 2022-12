A Huawei está a apostar de forma muito forte em novas áreas, entre elas os smartwatches e outros dispositivos similares. Estes procuram dar ao utilizador um relógio clássico, com todas as funcionalidades de uma máquina inteligente.

Nesta linha de desenvolvimento surge agora uma novidade completamente inovadora e diferente do habitual. O Huawei Watch Buds chegou e mostra como ainda é possível inovar, misturando um smartwatch com os earbuds.

Apesar de estar ainda só disponível no mercado chinês, o novo smartwatch da Huawei quer criar uma nova linha de produtos. Mostra-se como um equipamento com uma linha premium, mas que tem dentro de si outra proposta que segue a mesma qualidade de construção e no campo do áudio.

É precisamente isso que o distingue do que temos hoje no mercado, ao ter disponíveis um buds completamente funcionais e com a qualidade de áudio a que estamos já habituados da Huawei. Ficam arrumados de forma totalmente discreta e basta abrir o ecrã para se aceder.

Poderia esperar-se que este relógio pudesse ser mais alto do que o normal, mas a verdade é que tem apenas 15 milímetros. A somar a esta linha mais discreta, soma-se uma caixa circular de 1,43 polegadas, um ecrã AMOLED com resolução de 466x466 pixels, tendo na sua base o já conhecido HarmonyOS 3.

Quanto ao áudio, estes são acessíveis com um simples clique, mostrando depois dois pequenos buds que têm uma autonomia de três dias se carregados completamente, oferecendo também 4 horas de música ou 2,5 horas falando de conversa ao telefone e se o ANC estiver desativado. A duração desta bateria alcança os sete dias se o modo de economia de energia estiver ativado.

anterior próxima

Sendo um smartwatch, temos muitos sensores, que conseguem medir a qualidade do sono, os níveis de O2 e ritmo cardíaco. Tal como muitos outros relógios da Huawei, temos a presença de monitorização de 80 atividades físicas, com a corrida, a caminhada, a bicicleta, o remo e até escalada. Contem também com GPS e proteção contra água e suor, com certificação IP54.

Por agora, o Huawei Watch Buds está apenas disponível no território chinês e pode ser comprado por qualquer cliente da marca. Não há qualquer certeza se chegará ao mercado internacional, mas com a aposta que a marca tem estado a fazer, seria muito interessante ver esta proposta a ser disponibilizada na Europa e em outros mercados.