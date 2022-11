Uma das áreas onde a Huawei ainda mantém uma presença forte é no mercado dos smartwatches. Mantendo a forma clássica destes instrumentos de precisão, consegue criar propostas atraentes e que são uma referência no mercado.

Como é uma marca que procura inovar e criar propostas totalmente diferentes, terá em breve mais uma novidade. Chamam-se Watch Buds e vão unir um smartwatch com uns earbuds, criando uma união perfeita para os dias de hoje

Watch Buds: Algo completamente diferente

Como tem mostrado nos últimos anos, a Huawei continua a apostar nos relógios inteligentes e no que pode criar a partir destes. Se até agora tem apostado nas formas tradicionais e que o mercado procura, não deixa de inovar e adaptar as suas propostas.

A próxima grande aposta da Huawei parece ser os Watch Buds, que será algo completamente diferente do que a marca nos habituou. Falamos de um smartwatch, que esconde no seu interior uns earbuds, outra área em que a empresa tem apostado muito forte.

Será um smartwatch ou uns earbuds

Do que pode ser visto por agora, os Watch Buds são à primeira vista um relógio normal e muito parecido com outros modelos da marca. Numa primeira análise, nada dá a entender que existe um segredo escondido no smartwatch da Huawei.

A surpresa acontece quando o ecrã do relógio é levantado e é dado acesso ao seu interior. É aqui que se encontram agora os earbuds que fazem parte deste conjunto e que podem ser retirados e usados como outros phones que existem já no mercado.

Huawei volta a conseguir inovar neste mercado

O mais interessante e importante deste novo modelo de smartwatch é que não aparenta ter aumentado de tamanho ou de espessura. A Huawei conseguiu colocar uns earbuds num smartwatch igual aos que tem hoje no mercado. Naturalmente que terá como base o HarmonyOS, o sistema que a marca criou.

Não há ainda uma data de chegada ao mercado, mas tudo indica que poderá estar para muito breve. Com o seu novo conceito, a Huawei retoma uma forma que já no passado mostrou ter sucesso, com aconteceu com a sua Talkband.