Huawei Watch Fit 5 chega a Portugal com saúde, desporto e pagamentos no pulso
A Huawei continua a apostar no segmento dos wearables e, desta vez, traz para Portugal a série Watch Fit 5, com monitorização avançada, suporte para pagamentos contactless e autonomia para uma semana inteira.
Um ecrã que não passa despercebido
O design é um dos primeiros argumentos da nova série. O Watch Fit 5 está disponível em cinco cores - cinza e verde, lilás, branco, preto e verde -, enquanto o Watch Fit 5 Pro aposta num leque mais contido, com branco, laranja e preto.
A versão branca Pro eleva o nível com a utilização de metal de nanocerâmica de qualidade aeroespacial, um material que combina resistência e sofisticação num único acabamento.
Nos ecrãs, as diferenças entre os dois modelos são visíveis. O modelo base conta com um de 1,82 polegadas, ao passo que o Pro sobe para 1,92 polegadas com vidro de safira 2.5D e margens ultrafinas de 1,8 mm.
Com um brilho máximo de 3000 nits e taxa de atualização adaptável entre 1 Hz e 60 Hz, a leitura mantém-se confortável em qualquer ambiente, mesmo sob sol direto, segundo a marca.
Para quem treina muito, pouco ou quase nada
A série introduz o modo de mini-treinos: exercícios de 30 segundos a alguns minutos, sem equipamento, guiados por um panda interativo no mostrador. Uma solução pensada para quem tem a agenda preenchida e não quer abdicar do movimento diário.
Para os mais ativos, a deteção automática de ciclismo apresenta dados de potência e cadência em tempo real.
O Watch Fit 5 Pro vai mais além, com navegação em trails por segmentos, análise de tendências de elevação e mapas vetoriais de mais de 17 mil campos de golfe em todo o mundo, com rotação automática da vista do green para quem quer analisar o swing com detalhe.
Saúde cardiovascular e feminina com mais detalhe
A monitorização de saúde é, cada vez mais, o verdadeiro campo de batalha dos wearables. Por isso, a nova série da Huawei foca-se na saúde cardiovascular e feminina, com um sensor de temperatura que acompanha as tendências térmicas do pulso para prever o ciclo e a ovulação.
O modelo Pro vai, também aqui, mais longe, incluindo deteção de fibrilhação auricular por ondas de pulso, realização de Eletrocardiograma (ECG) e monitorização da rigidez arterial.
Estas funcionalidades eram, até há pouco tempo, exclusivas de dispositivos médicos ou de smartwatches de gama consideravelmente superior.
Pagar sem tirar o telemóvel do bolso
Através da aplicação Curve Pay, a série permite realizar pagamentos contactless diretamente pelo pulso, sem necessidade de smartphone ou cartão físico.
A experiência One Smart Wallet consolida vários cartões numa única interface, com suporte a tap-to-pay direto e à funcionalidade Go Back in Time, que permite corrigir um pagamento após a compra.
A segurança é assegurada por um sistema de deteção de remoção do pulso: sempre que o dispositivo é retirado, é exigido um código de acesso para retomar os pagamentos.
Como incentivo adicional, os utilizadores Huawei têm direito a 3% de cashback em todas as compras realizadas com a Curve Pay.
A aplicação está disponível na AppGallery, App Store, Google Play e Galaxy Store.
Bateria para uma semana inteira
Com bateria de alto silício, a série promete até 10 dias de autonomia em utilização leve e sete dias em utilização regular.
Na prática, significa carregar o relógio uma vez por semana e usufruir de todas as funcionalidades sem interrupções frequentes.
Preço e disponibilidade
Em Portugal, o Watch Fit 5 já está disponível a partir de 199,00 euros, com uma oferta de lançamento que inclui 40 euros de desconto com o cupão A40PTFIT5; oferta de uma balança Huawei Scale 3; e um mês de subscrição da Huawei Health+.
Por sua vez, o Watch Fit 5 Pro já está disponível a partir de 299,00 euros, com uma oferta de lançamento de 50 euros de desconto com o cupão A50PTFIT5PRO; oferta de uma bracelete; e três meses de subscrição da Huawei Health+.
Campanha especial de lançamento
Até 5 de julho, a Huawei disponibiliza uma campanha exclusiva de lançamento para a nova série Huawei Watch Fit 5.
Na compra de um dispositivo desta nova gama, os utilizadores podem usufruir de um desconto imediato de 40 euros através do cupão A40PTFIT5.
Já o Huawei Watch Fit 5 Pro beneficia de um desconto de 50 euros com o cupão A50PTFIT5PRO, permitindo aceder às funcionalidades premium da série em condições especiais de lançamento.
Para uma maior tranquilidade na utilização diária, os novos utilizadores têm acesso ao serviço Huawei Care Proteção de Ecrã durante 12 meses.
Este serviço oferece cobertura contra danos acidentais no ecrã, resultantes de quedas, choques ou pressão, assegurando a reparação com peças originais por técnicos autorizados. A proteção inclui também a conveniência do serviço de recolha e entrega gratuita ao domicílio.
Todos os detalhes sobre as condições e vantagens desta campanha estão disponíveis aqui.
A equipa de design da Huawei é fortíssima. Nunca vi um smartwatch com um design tão irreverente.