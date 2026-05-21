Huawei Watch Fit 5 chega a Portugal com saúde, desporto e pagamentos no pulso

A Huawei continua a apostar no segmento dos wearables e, desta vez, traz para Portugal a série Watch Fit 5, com monitorização avançada, suporte para pagamentos contactless e autonomia para uma semana inteira.

Um ecrã que não passa despercebido

O design é um dos primeiros argumentos da nova série. O Watch Fit 5 está disponível em cinco cores - cinza e verde, lilás, branco, preto e verde -, enquanto o Watch Fit 5 Pro aposta num leque mais contido, com branco, laranja e preto.

A versão branca Pro eleva o nível com a utilização de metal de nanocerâmica de qualidade aeroespacial, um material que combina resistência e sofisticação num único acabamento.

Nos ecrãs, as diferenças entre os dois modelos são visíveis. O modelo base conta com um de 1,82 polegadas, ao passo que o Pro sobe para 1,92 polegadas com vidro de safira 2.5D e margens ultrafinas de 1,8 mm.

Com um brilho máximo de 3000 nits e taxa de atualização adaptável entre 1 Hz e 60 Hz, a leitura mantém-se confortável em qualquer ambiente, mesmo sob sol direto, segundo a marca.

Para quem treina muito, pouco ou quase nada

A série introduz o modo de mini-treinos: exercícios de 30 segundos a alguns minutos, sem equipamento, guiados por um panda interativo no mostrador. Uma solução pensada para quem tem a agenda preenchida e não quer abdicar do movimento diário.

Para os mais ativos, a deteção automática de ciclismo apresenta dados de potência e cadência em tempo real.

O Watch Fit 5 Pro vai mais além, com navegação em trails por segmentos, análise de tendências de elevação e mapas vetoriais de mais de 17 mil campos de golfe em todo o mundo, com rotação automática da vista do green para quem quer analisar o swing com detalhe.

Saúde cardiovascular e feminina com mais detalhe

A monitorização de saúde é, cada vez mais, o verdadeiro campo de batalha dos wearables. Por isso, a nova série da Huawei foca-se na saúde cardiovascular e feminina, com um sensor de temperatura que acompanha as tendências térmicas do pulso para prever o ciclo e a ovulação.

O modelo Pro vai, também aqui, mais longe, incluindo deteção de fibrilhação auricular por ondas de pulso, realização de Eletrocardiograma (ECG) e monitorização da rigidez arterial.

Estas funcionalidades eram, até há pouco tempo, exclusivas de dispositivos médicos ou de smartwatches de gama consideravelmente superior.

Pagar sem tirar o telemóvel do bolso

Através da aplicação Curve Pay, a série permite realizar pagamentos contactless diretamente pelo pulso, sem necessidade de smartphone ou cartão físico.

A experiência One Smart Wallet consolida vários cartões numa única interface, com suporte a tap-to-pay direto e à funcionalidade Go Back in Time, que permite corrigir um pagamento após a compra.

A segurança é assegurada por um sistema de deteção de remoção do pulso: sempre que o dispositivo é retirado, é exigido um código de acesso para retomar os pagamentos.

Como incentivo adicional, os utilizadores Huawei têm direito a 3% de cashback em todas as compras realizadas com a Curve Pay.

A aplicação está disponível na AppGallery, App Store, Google Play e Galaxy Store.

Bateria para uma semana inteira

Com bateria de alto silício, a série promete até 10 dias de autonomia em utilização leve e sete dias em utilização regular.

Na prática, significa carregar o relógio uma vez por semana e usufruir de todas as funcionalidades sem interrupções frequentes.

Preço e disponibilidade

Em Portugal, o Watch Fit 5 já está disponível a partir de 199,00 euros, com uma oferta de lançamento que inclui 40 euros de desconto com o cupão A40PTFIT5; oferta de uma balança Huawei Scale 3; e um mês de subscrição da Huawei Health+.

Por sua vez, o Watch Fit 5 Pro já está disponível a partir de 299,00 euros, com uma oferta de lançamento de 50 euros de desconto com o cupão A50PTFIT5PRO; oferta de uma bracelete; e três meses de subscrição da Huawei Health+.