iPhone apreendido de várias lojas no Brasil por não trazer um carregador

Quando retirou o carregador do iPhone, a Apple marcou um momento importante e uma nova tendência. Deveria ser um processo simples, mas a verdade é que tem trazido problemas em alguns países.

O Brasil é um dos países mais visíveis e onde mais problemas têm existido. A justiça do país entende que o iPhone só pode ser vendido com carregador e agora foi tomada mais uma ação de força para impor a medida contra a Apple.

Falta de carregador traz problemas para vendas

Desde que retirou o carregador do iPhone que a Apple tem encontrado uma resistência forte no Brasil. A lei vigente obriga a que todos os smartphones tenham o componente presente e a Apple parece ignorar este ponto.

Os embates na justiça já deram alguns frutos e o Ministério da Justiça brasileiro ordenou em setembro a suspensão das vendas do iPhone. Isto aconteceu depois de concluir que a Apple prejudica os consumidores ao não oferecer o carregador que deveria acompanhar o aparelho.

iPhone apreendido por ordem da justiça no Brasil

As multas milionárias não têm deixado de ser lançadas e mesmo assim a Apple parece não querer acatar a decisão da justiça. Assim, e para reforçar a sua decisão, a Procon-DF apreendeu centenas de caixa com o iPhone em diferentes lojas em Brasília.

O regulador brasileiro proibiu a venda de qualquer modelo do iPhone que não tenha o carregador incluído na caixa. Embora a Apple tenha deixado de enviar o acessório com o iPhone 12, também atualizou o iPhone 11 com uma nova caixa mais compacta e sem o carregador.

Apple poderá ter razão, mas age com cautela

O juiz Diego Câmara Alves, que autorizou a Apple a continuar a vender o iPhone no Brasil até haver uma decisão final, acredita que a empresa não viola a lei. Afirma que o regulador brasileiro abusa com a decisão tomada.

A Apple parece determinada a não incluir o carregador com o iPhone no Brasil. Ainda assim, a nova Apple TV 4K ainda vem com um cabo USB-C incluido na caixa no país, algo que é único no resto dos mercados onde é vendida.