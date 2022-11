Epic Games vai oferecer um jogo todos os dias até ao Natal

Os jogos são um dos setores mais aliciantes no mundo tecnbológico. E atualmente os utilizadores têm ao dispor uma enorme variedade de títulos de diferentes categorias, equipamentos, lojas de aplicações, serviços de streaming, serviços de cloud gaming, entre outros para experienciarem ao máximo esta atividade de entretenimento.

Agora, de acordo com as mais recentes informações, a loja Epic Games deverá voltar a realizar uma promoção interessante ao oferecer um jogo todos os dias até ao Natal.

Epic Games vai oferecer jogos até ao Natal

Segundo as últimas notícias do setor gaming, a Epic Games poderá repetir a sua promoção desta época natalícia e oferecer um jogo todos os dias até ao Natal. A informação foi avançada por fontes não-oficiais e, como tal, não foi revelada diretamente pela empresa de jogos. No entanto, a loja norte-americana tem desenvolvido esta mesma promoção todos os anos nesta altura de Natal.

De acordo com o IGN, esta informação foi avançada pelo leaker billbil-kun, um utilizador do site Dealabs, que ao longo do tempo se tem tornado numa fonte credível no que respeita ao segmento gaming, uma vez que tem vindo a fornecer informações viáveis sobre jogos oferecidos na plataforma PlayStation Plus, por exemplo.

O leaker adiantou que a Epic Games vai então voltar a oferecer vários jogos até ao dia de Natal, sendo que esta promoção deverá acontecer entre o dia 15 de dezembro de 2022 até ao dia 10 de janeiro de 2023. Para já não há detalhes acerca da quantidade ao certo de jogos que podem ser oferecidos nesta promoção da empresa, nem quais os títulos que serão englobados neste 'cabaz gaming natalício'.

Vamos ficar atentos a novos desenvolvimentos sobre esta possibilidade que, certamente, fará as delícias dos jogadores em todo o mundo.

Leia também: