Se a Apple e a Google retirarem o Twitter das suas lojas, o “tELONphone” pode chegar

Desde a compra do Twitter - e mesmo antes, quando o negócio se tratava apenas de uma especulação - que Elon Musk tem sido notícia, diariamente. De entre as muitas alegações que tem feito, desta vez, há uma coisa a reter: “tELONphone”.

Trata-se, sim, de um smartphone, e pode vir a ser real, caso a Apple e a Google decidam retirar o Twitter das suas lojas de aplicações.

O novo dono do Twitter diz por lá tanta coisa que se torna difícil de acompanhar. Desde os anúncios, as ameaças, passando pela brincadeira e pelo pânico, em alguns casos, até às recentes sondagens. Agora, Elon Musk voltou a dar de si na (agora sua) rede social.

O futuro do Twitter nas lojas de aplicações da Apple e da Google tem sido um tema frequente, nos últimos dias, uma vez que Musk tem mencionado um conceito de "liberdade de expressão" e de moderação um tanto deturpado. No seguimento deste tema, a antiga anfitriã da One America News Network (OANN), Liz Wheeler, desafiou Elon Musk a desenvolver o seu próprio smartphone, caso as duas gigantes avançassem com a remoção da rede social da Play e da App Store.

No tweet feito por Liz Wheeler lê-se: “Se a Apple & Google removerem o Twitter das suas lojas de aplicações, Elon Musk deverá produzir o seu próprio smartphone. Metade do país abandonaria de bom grado o iPhone & Android tendencioso e bisbilhoteiro. O homem constrói foguetes para Marte, um pequeno e tolo smartphone deveria ser fácil, certo?”.

Em resposta, Elon Musk disse que, efetivamente, construiria o seu próprio smartphone, se o Twitter fosse banido das lojas de aplicações da Apple e da Google. No entanto, revelou ter esperança de que o assunto não escalasse até esse ponto. ~

Seguindo os passos da abordagem que Elon Musk tem adotado, recentemente, Liz Wheeler criou uma sondagem, por forma a saber se os utilizadores mudariam para o “tELONphone”. Surpreendentemente, à data da escrita deste artigo, o “Sim” vai à frente, com 52,8% dos 102.072 votos.

Apple e Google têm regras muito claras e para o Twitter não há exceções

Enquanto gigantes tecnológicas, a Apple e a Google não elaboram as suas políticas em cima do joelho. Assim sendo, ambas contam com alíneas que proíbem as aplicações das suas lojas de conterem discursos de ódio ou discriminatórios, intimidação, assédio e conteúdo sexualmente explícito.

Ora, tendo em conta o histórico das duas empresas, o Twitter não seria a primeira aplicação a deixar as suas lojas devido a questões semelhantes. Para já, contudo, a saída é apenas uma especulação, assim como o “tELONphone”.

