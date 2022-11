Twitter: Contas verificadas serão aprovadas manualmente e terão diferentes níveis

As contas com visto no Twitter têm sido um assunto desde que Elon Musk assumiu a liderança da empresa. Inicialmente falava-se que só teriam contas verificadas quem estivesse no Twitter Blue, depois foram criados selos se autenticação de contas (rapidamente removidos), depois parece que ficou tudo na mesma... mas eis que há agora novos desenvolvimentos anunciados oficialmente.

Contas verificadas no Twitter terão três níveis, dependendo do tipo de conta, e mais: esse processo passará por uma aprovação manual.

Twitter: Contas diferentes, verificações diferentes

A ideia de Elon Musk para a verificação de contas no Twitter parece estar a ganhar alguma forma. Apesar de algumas ideias que já foram vistas e removidas, o novo dono da empresa anunciou agora novidades.

As contas verificadas no Twitter terão melhorias importantes já na próxima semana, mais concretamente, na próxima sexta-feira. Elon Musk avança que será lançado o Verified de forma provisória.

Este será um novo sistema de verificação de contas que dará aos utilizadores do Twitter um selo de verificação, dependendo do tipo de conta. Em concreto, existirão três cores diferentes para três grupos diferentes:

Visto Dourado: empresas

Visto cinza: governo

Visto azul: pessoas (celebridades ou não)

Contudo, a publicação vai mais longe e explica como é que as contas serão validadas. A autenticação no Twitter será feita de forma manual antes do visto ser atribuído. "Doloroso, mas necessário", diz Musk... Certamente que fariam falta agora uns quantos funcionários dos que foram demitidos para dar "check" às contas.

Elon Musk promete que durante a próxima semana serão avançadas mais informações relativas a todo o processo de verificação, bem como que pessoas poderão ter acesso ao visto.