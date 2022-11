Todos os dias existem novidades no mercado dos jogos. No entanto existem alguns nomes que se destacam dos demais dada a sua popularidade e forte interesse por parte dos jogadores.

E é esse o caso do recente jogo Pokémon Scarlet & Violet que conseguiu vender mais de 10 milhões de cópias em apenas 3 dias. Para além disso, com este lançamento, a Nintendo vendeu 170 mil unidades da sua consola Switch só no Japão.

O sucesso de Pokémon Scarlet & Violet

A Nintendo e a The Pokémon Company anunciaram nesta semana que o recente jogo Pokémon Scarlet & Violet vendeu mais de 10 milhões de cópias em apenas 3 dias. Este jogo foi lançado no passado dia 18 de novembro e rapidamente se tornou num dos mais populares desta saga. E esta quantidade de cópias vendidas faz com que este seja para já o maior lançamento da história da Nintendo.

Esta quantidade inclui as cópias físicas do jogo e também as cópias digitais. Embora este sucesso se verifique a nível global, destaca-se a popularidade no Japão onde só nesse país foram vendidas 4,05 milhões de unidades nos primeiros três dias após o lançamento do jogo.

Para algumas pessoas esta notícia não é propriamente uma novidade e até era já algo esperado, pois havia informações que antes do lançamento o jogo Pokémon Scarlet & Violet já contava com quase 7 milhões de unidades reservadas pelos jogadores.

170 mil Nintendo Switch vendidas no Japão graças ao jogo

Para além das cópias do jogo, há também a espantosa notícia de que a foram vendidas 170 mil unidades da Nintendo Switch no Japão com a chegada desta nova versão do Pokémon. Este total é a soma da venda de várias versões disponíveis da consola.

Assim, com este admirável interesse por parte dos utilizadores, certamente que, quem ainda não jogou, vai ter agora ainda mais curiosidade em experimentar o jogo Pokémon Scarlet & Violet.