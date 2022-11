É fã da Xiaomi? Temos um conjunto de produtos para aproveitar nesta Black Friday

A Xiaomi é uma das marcas que mais fãs tem no segmento da tecnologia móvel e doméstica. Os smartphones são um sucesso no mercado, mas existe uma infinidade de outros produtos para descobrir.

Em ambiente de Black Friday, deixamos como sugestão três gadgets Xiaomi em promoção.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

O Redmi Note 11 Pro+ 5G foi o primeiro Redmi a ser equipado com carregador de 120W e carrega totalmente a bateria de 4.500mAh em apenas 15 minutos. É construído com carregamento duplo, para fornecer uma velocidade de carregamento rápida, garantindo a segurança e estabilidade de carregamento. Segundo a Xiaomi, conta com mais de 40 características de segurança, bem como com a certificação Safe Fast-Charge System da TÜV Rheinland.

A sua câmara principal é de 108 MP, complementada por uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma câmara telemacro de 2 MP. A câmara principal dispõe de um sensor de última geração e duplo ISO nativo, que deverá manter a qualidade elevada das imagens captadas mesmo em condições de pouca luz.

O dispositivo também vem com um ecrã de 6,67" FHD+ AMOLED DotDisplay, com uma taxa de atualização de 120Hz e uma taxa de amostragem ao toque de 360Hz. Vem equipado com processador MediaTek Dimensity 920 octa-core e estará disponível com 6 e 8 GB de RAM.

O smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G está disponível por cerca de 436€ (IVA incluído).

Xiaomi TV Stick 4K

O Xiaomi TV Stick 4K permite levar à televisão, seja ela smart ou não, o Android TV e todas as funcionalidades nele disponíveis. Poderá ser um produto ótimo para levar de férias, garantindo assim acesso a todos os conteúdos de multimédia que normalmente consome em casa.

Além de vim com Android TV 11 e acesso à Play Store, ainda proporciona reprodução de conteúdos em 4K com Dolby Vision. Suporta ainda Dolby Atmos e DTS HD, e ainda pode ser controlada via Google Assistant.

A mini TV box Xiaomi TV Stick 4K está disponível por um preço promocional de cerca de 53€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página de produto.

Redmi Watch 2 Lite

O Redmi Watch 2 Lite é um smartwatch com ecrã de 1,55" e resolução de 320 x 360 píxeis. Inclui sensores de batimentos cardíacos, acelrómetro, giroscópio, bússola, e ainda sistema de geolocalização - GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou.

A bateria tem 262 mAh com autonomia para 10 dias de utilização típica e 5 dias de modo mais intensivo. É à prova de água (5ATM) tem Bluetooth 5.0 e é compatível com Android e iOS.

Monitoriza mais de 100 exercícios, incluindo natação, faz medição da saturação do oxigénio no sangue, monitoriza o sono e dá alertas de sedentarismo, além de receber todas as notificações do smartphone.

O smartwatch Redmi Watch 2 Lite está disponível por cerca de 55€, com IVA e portes incluídos.

Redmi Watch 2 Lite