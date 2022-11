Black Friday da iServices com descontos até -70%

As promoções de Black Friday já arrancaram na iServices logo no início de Novembro, com a campanha Orange Season, no que toca a iPhones Recondicionados, Acessórios e Gadgets.

A Orange Season da iServices tem vindo a conceder descontos significativos em todas as categorias de produto, porém o pico da promoção ocorre amanhã, dia 25 de novembro e irá prolongar-se durante três dias - 25, 26 e 27 de Novembro. Milhares de artigos tecnológicos, assessórios e gadgets selecionados da marca vão estar com descontos até -70%, quer nas lojas físicas quer na loja online da iServices.

Um dos objetivos da nossa estratégia nesta Black Friday foi alargar o período de consumo associado à época natalícia, distribuindo os momentos de compra por outubro, novembro e dezembro. Começámos desde logo no dia 21 de outubro, com a adesão ao “Dia de Compras na Net” e prolongámos a campanha ao longo de todo o mês de novembro, com a nossa já habitual Orange Season” afirma. Desta forma, os nossos clientes podem beneficiar das inúmeras ofertas e selecionar os diferentes presentes que pretendem adquirir sem terem de se sujeitar à habitual concentração de filas para a compra de presentes de última hora” explica a responsável da marca.

Vânia Guerreiro, diretora de marketing e comunicação da iServices

Os produtos selecionados que irão beneficiar de descontos até -70% estão disponíveis na Loja Online da iServices, a partir da meia-noite do dia 25 de novembro, estando ainda previstas descontos consideráveis nos equipamentos recondicionados – iPhones, iPads, Macbooks e Apple Watch. Para além disso a iServices assegura os portes gratuitos ao longo de todo o período das campanhas.

A iServices nasceu em 2011 e tem atualmente 200 colaboradores. Está presente de norte a sul do país de Portugal Continental, nos Açores, Madeira e também nas ilhas Canárias. A empresa dispõe de 40 lojas - ver lista aqui.

A iServices contabiliza cerca de dez mil reparações por mês em equipamentos multimarca (Apple, LG, Samsung, Huawei, Xiaomi, entre outras) sendo ainda o representante oficial, em Portugal, da marca de drones líder do mercado global, a DJI.