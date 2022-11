A Xiaomi tem mostrado um crescimento único ao longo dos últimos anos. Ocupou posições únicas em novos mercados e tem conquistado lugares de destaque no campo dos smartphones e de muitos outras áreas.

Agora que revelou os dados financeiros do terceiro trimestre de 2022, a Xiaomi voltou a mostrar a sua força. Atingiu um novo máximo de utilizadores da MIUI, o que volta a mostrar um grande crescimento da marca e dos seus equipamentos.

As muitas propostas do universo Xiaomi

Com uma presença cada vez mais forte nos mercados internacionais, a Xiaomi tem mostrado que não é uma marca que se limite aos equipamentos convencionais. Tem propostas em muitas áreas e revela-se capaz de inovar e de criar alternativas interessantes.

Com a apresentação dos seus resultados financeiros do terceiro trimestre, a Xiaomi mostrou que está a abrandar nas vendas. Faturou menos e isso revelou-se naturalmente nos seus lucros, algo que já tinha acontecido no trimestre anterior e que poderá continuar no futuro,

Novo recorde de utilizadores na MIUI

Mesmo com este cenário menos positivo, a Xiaomi conseguiu mostrar que está a conseguir crescer. Apresentou também o novo número de utilizadores a MIUI, a sua personalização Android, e esta voltou a crescer para valores que são novos máximos.

Em concreto, e do que a Xiaomi mostrou, são já 564 milhões de utilizadores ativos a usar esta interface nos seus smartphones. Este valor significa que o crescimento deste sistema em relação ao mesmo trimestre do ano anterior foi de 78,1 milhões de utilizadores, marcando um total de oito trimestres consecutivos de crescimento.

Equipamentos em cada vez mais mercados

Este relatório revelou também que uma das categorias de produtos Xiaomi que mais cresceu foi do IoT, com um total de 558 milhões de unidades vendidas e um crescimento anual de 39,5%. Além disso, também cresceu o número de utilizadores com mais de cinco dispositivos inteligentes, atingindo um total de 10,9 milhões e um aumento anual de 35,4%.

Como pode ser visto com estes dados, a Xiaomi continua com uma presença forte em muitas áreas dos mercados onde aposta. As suas propostas são cada vez mais interessantes e capazes de competir com toda a concorrência, chegando a criar novas áreas com os seus produtos.