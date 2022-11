Elon Musk tem mostrado que está longe de abandonar o controlo do Twitter, gerindo-o de forma direta e muito associada ao que são as suas ideias. Esta pode não ser a forma mais correta de tratar a rede social, mas é a realidade a que está exposta.

Depois de trazer de volta a conta de Donald Trump, uma nova mudança pode estar a caminho. A pergunta que faz agora aos utilizadores é se deve trazer uma amnistia geral ao Twitter e trazer todas as contas de volta a esta rede social.

Elon Musk e o controlo do Twitter

Apesar de se saber que Elon Musk ia ser muito ativo na gestão do Twitter, não se esperava que estendesse o seu controlo. Fala-se em concreto da forma como esta rede social lida com a parte das suas políticas e a gestão dos utilizadores e os seus comportamentos.

A verdade é que este assumiu as rédeas e quer ser o ponto de decisão de quase todas as medidas, criando até novas situações. Foi isso que aconteceu agora novamente, com mais uma questão que lançou aos utilizadores desta rede social.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

Amnistia geral a todas as contas

A grande pergunta, e aparentemente a questão mais importante para o Twitter é se deve trazer uma amnistia para todas as contas já bloqueadas. Ressalva ainda que estas não podem ter violado a lei ou estado envolvidas na propagação de spam de forma flagrante.

Elon Musk não indica se irá assumir os resultados como sendo uma decisão e aplicar esta nova realidade nas contas bloqueadas na rede social. Parece estar a agir da mesma forma que fez no fim de semana, antes de trazer de volta a conta de Donald Trump.

More and more over time, as we hew closer to the truth, Twitter will earn the trust of the people — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

Fazer o contrário do que prometeu

Quando assumiu o controlo do Twitter, Elon Musk revelou que ia criar um conselho interno de avaliação. Este seria a entidade que teria poderes para decidir estas questões e que todas teriam de passar por este canal para serem formalizadas.

Ao dar ao seu público a decisão destes temas do Twitter, Elon Musk está a assumir um papel que não era esperado. São temas sensíveis e que deveriam estar expostos a regras bem definidas e não à vontade popular e a uma potencial amnistia, como tem acontecido.