O Nothing Phone (1) mudou o cenário dos smartphones este ano, ao trazer para este mercado uma proposta muito equilibrada, com uma estética completamente diferente. Este smartphone foi alvo de muitas críticas positivas e mostrou-se um caso de sucesso.

Com o Android 13 a chegar no final do verão, foi natural a questão sobre a atualização do Nothing Phone (1). Esta resposta não foi de imediato positiva, mas agora há boas notícias. Esta atualização vai chegar e provavelmente muito em breve.

Chega o Android 13 ao Nothing Phone (1)

Carl Pei voltou a mostrar que é capaz de criar propostas únicas e que alteram o mercado de forma muito positiva. Com a Nothing, isso foi de imediato visível com as primeiras propostas, que se focaram no audio. Design único e boas caraterísticas são a sua fórmula de sucesso.

Isso voltou a ser visto quando o Nothing Phone (1) chegou ao mercado, voltando a marcar uma estética diferente e que cativou os utilizadores. Este smartphone é apelativo e isso mostra-se em pormenores que a marca fez questão de colocar e que todos podem ter acesso.

Carl Pei e a notícia do smartphone

Claro que, como em qualquer outro smartphone com o sistema da Google, a questão sobre a chegada do Android 13 foi lançada. Inicialmente a resposta de Carl Pei foi que iria demorar algum tempo, mas o responsável máximo da Nothing mostrou agora uma novidade.

O que foi revelado na sua conta do Twitter dá conta de que a nova versão do seu sistema já existe e que está a ser testada. Uma simples imagem partilhada mostra o Android 13 a correr no Nothing Phone (1), o que mostra que poderá chegar e breve a atualização que todos esperam.

Yes — Carl Pei (@getpeid) November 23, 2022

Programa de testes no Nothing Phone (1)

Algo que Carl Pei acabou também por confirmar, mais do que uma vez, foi que a marca está a preparar-se para criar uma versão pública de testes do Android 13. Esta não tem data prevista e nem qualquer plano conhecido para o seu lançamento, embora, mais uma vez, seja esperada para breve.

Este é mais um caso de sucesso que se espera para o Nothing Phone (1). A nova empresa de Carl Pei consegue assim trazer o Android 13 para o seu smartphone e mostrar que esta é também uma área em que se mostra focada e a querer ser eficiente.