Desde que apresentou o Linux (WSL) no Windows 10 que a Microsoft o tem melhorado e integrado de forma mais natural. Várias novidades foram surgindo e o WSL ganhou o seu espaço como uma ferramenta única e que muitos usam de forma permanente.

Agora, um ano depois do WSL chegar à loja de apps da Microsoft, surgem algumas novidades importantes. Estas vêm facilitar principalmente o processo de instalação do Linux, mas vai mais longe e traz também as apps com interface gráfica ao Windows 10.

Está agora na loja de apps da Microsoft

A loja de apps da Microsoft está a tornar-se o ponto central para as apps dedicadas ao Windows. A gigante do software dá o exemplo e tem colocado ali todas as suas novidades e novas versões. As vantagens são óbvias e cada vez mais programadores aproveitam as suas funcionalidades.

Agora, e para acesso a todos os utilizadores, o Linux do Windows passa a estar disponível diretamente da loja de apps. Segundo a Microsoft, este passa a ser o padrão e o ponto de instalação do WSL, bem como de todas as atualizações que vão surgir no futuro.

Hoje, o Windows Subsystem for Linux (WSL) na Microsoft Store está a abandonar o seu rótulo “Preview” e torna-se disponível para todos com o nosso último lançamento! Também estamos a tornar a versão da Store do WSL o padrão para novos utilizadores que executem o comando wsl --install e podem ser facilmente atualizados executando o comando wsl --update para utilizadores existentes

Novas flags para instalar o Linux no Windows

Para além desta novidade de peso, a Microsoft revelou também algumas novidades do próprio WSL para o Windows. Passam a existir as novas flags --no-distribution (não instala nenhuma distribuição Linux), --no-launch (não lança nenhuma distribuição Linux) e --web-download (usa a versão mais recente da Internet e não da loja de apps).

Microsoft traz a GUI para as apps do WSL

Por fim, e mais uma vez no WSL e no Linux do Windows, chega finalmente a possibilidade de usar apps com interfaces gráficas. Estas GUI estavam ainda em testes e limitadas, ficando agora acessíveis a todos, alargando ainda mais as potencialidades desta integração.

Estas são excelentes novidades que ficam acessíveis a todos, quer no Windows 10, quer no Windows 11. Finalmente o Linux ganha um novo espaço no sistema da Microsoft e um local onde pode ser descarregado de forma segura e controlada, com as atualizações simplificadas e acessíveis.