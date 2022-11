RealityOS: O que se sabe sobre o novo sistema operativo Apple para óculos de realidade mista?

Há vários anos que ouvimos e lemos sobre um hipotético novo produto Apple para o mercado da realidade aumentada e realidade virtual. Vimos patentes, alguns rumores, pequenos inícios no software da empresa, mas nada de concreto. A verdade é que 2023 deverá ser o ano para a Apple lançar os Apple Glass, nome também ele um rumor. E sobre o sistema operativo, o que já se sabe?

Saber saber... não se sabe nada oficialmente, ou não fosse a Apple uma empresa que prima pela "surpresa", mesmo que nem sempre lhe corar de feição. Mas há bons rumores. Venha conhecer o RealityOS.

RealityOS... o que há de novo?

A Apple está a desenvolver uns óculos AR/VR (realidade mista) que deverá ser lançado em menos de um ano, a acreditar nos rumores. Com o novo hardware vem um novo software, e a Apple trabalha num sistema operativo de óculos que está definido para ser chamado de realityOS ou rOS.

Depois de termos já abordado ao de leve este assunto há cerca de uma semana, hoje deixamos uma compilação de rumores sobre o sistema operativo realityOS que será executado nos Apple Glass.

rOS

A Apple está a trabalhar no software que será executado no headset AR/VR desde 2017, e de acordo com o Mark Gurman da Bloomberg, a Apple referir-se-á a ele como realityOS, ou rOS. O nome acompanhará o nome do dispositivo, que se espera que seja Reality One ou Reality Pro.

O realityOS tem o nome de código "Oak" internamente, e foram descobertas referências a ele nos registos da App Store e no código fonte da Apple, confirmando o nome.

Objetivos do Software

A Apple vê os óculos como um dispositivo para jogos, assistindo a conteúdos de vídeo streaming, e videoconferência e interface com outras pessoas, e será nisso que a Apple se concentrará em termos de software.

O analista da Bloomberg descreveu os óculos como um "ambiente 3D completo" concebido para jogos, consumo de meios de comunicação e redes sociais.

FaceTime

FaceTime será uma importante aplicação de comunicação para rOS, incorporando características existentes como SharePlay e Memojis/Animojis.

Com SharePlay, os utilizadores de óculos poderão ver programas de TV e filmes em conjunto, e utilizar Memoji e Animoji como os seus avatares virtuais. Com todas as câmaras que se espera que os óculos tenham, é provável que detete expressões faciais e funcione como Animoji e Memoji no iPhone e iPad.

Mensagens

As aplicações principais como a app Mensagens estarão disponíveis no headset AR/VR para além do FaceTime, embora a forma como a aplicação Mensagens irá funcionar não seja conhecida neste momento.

Um rumor sugere que a Apple está a criar uma versão totalmente nova de Mensagens com salas de conversação, suporte para videoclipes, uma vista personalizada, e muito mais.

Mapas

A aplicação Mapas estará disponível nos óculos, mas não há informações adicionais sobre o que a aplicação Mapas pode ser capaz de fazer.

Poderia talvez incorporar alguma da funcionalidade "Olhe à sua volta" da Apple e um marco histórico, permitindo aos utilizadores explorar cidades de todo o mundo.

Jogos

Os jogos são uma característica chave no iPhone, iPad, e Apple TV e espera-se que os óculos AR/VR também suportem uma gama de jogos.

A Apple Arcade, por exemplo, poderia expandir-se para incluir jogos AR/VR que estão disponíveis no dispositivo.

App Store

O Mac, iPhone, Apple TV, e Apple Watch têm as suas próprias Lojas de Aplicações dedicadas para descarregar aplicações, e espera-se também que o auricular AR/VR tenha a sua própria Loja de Aplicações.

Streaming de conteúdo de vídeo

A contratação da Apple sugere que a Apple está a desenvolver um serviço de vídeo para os óculos, que incluirá conteúdo 3D que pode ser reproduzido em realidade virtual. A Apple poderá também estar a estabelecer parcerias com serviços de terceiros para criar conteúdos que possam ser vistos em VR.

Data de Lançamento do rOS

Com os óculos AR/VR no bom caminho para estrear em algum momento em 2023, provavelmente na primeira metade do ano, é também aí que esperamos ver a primeira versão do realityOS.

A Apple poderá talvez introduzir o realityOS e o headset na Conferência Mundial de Programadores (WWDC) em junho, mas há também uma hipótese de que ele possa sair antes disso.

Mais sobre os óculos AR/VR da Apple

Os óculos de realidade mista que a Apple tem em desenvolvimento terão ecrãs de alta resolução, mais de uma dúzia de câmaras, um poderoso chip de nível Mac e mais, com todos os detalhes disponíveis no nosso conjunto de óculos AR/VR.

Claro, à medida que foram surgindo novidades, iremos atualizar este que será mais um foco importante para o mercado tecnológico.

