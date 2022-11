Apple: Sistema operativo para óculos de realidade aumentada está quase pronto…

Há vários anos que circulam rumores sobre um potencial dispositivos de realidade aumentada que a Apple estará a projetar. Uns óculos que tiram proveito de várias tecnologias já patenteadas pela empresa e que terão software dedicado, abrindo uma nova frente de produtos com cunho Apple. Segundo o analista Mark Gurman, o sistema operativo para este dispositivo está pronto o que levará a um novo rumor. A Apple poderá lançar dentro em breve os tão falados Apple Glass.

O sistema operativo é uma peça fundamental, avançam outros rumores que se poderá chamar realityOS e que terá a sua própria loja de aplicações. Tudo muito interligado com os AirPods.

Óculos de realidade aumentada da Apple estarão para breve?

Se a memória não engana, este tipo de dispositivo começou a ser colado a uma futura oferta Apple lá atrás em 2019. Surgiram vários "mockups" com ideias quer para uso diário, quer para uso específico de certas ocasiões. Em todos os casos a base seria sempre um sistema operativo que se integrasse no ecossistema Apple.

Alguns rumores vaticinaram este sistema de rOS ou realityOS e que será utilizado pelos óculos de realidade aumentada com ligação muito particular aos auscultadores da marca. Aliás, falou-se mesmo numa nova tecnologia para a transmissão do som, a condução óssea.

Surgiram além de imagens de conceito alguns vídeos, onde era possível perceber como seria o mundo visto por trás de uns óculos que combinariam a realidade aumentada com a realidade virtual.

Quando poderão aparecer?

Segundo o que analista da Bloomberg, Mark Gurman, disse na sua mais recente newsletter, o sistema operativo está praticamente pronto o que abre uma nova janela de hipóteses. A Apple poderá ter já tudo preparado para lançar os óculos em 2023.

Com o nome de código Oak, o sistema operativo está quase a ser concluído internamente. Deverá, portanto, estar pronto para novo hardware no próximo ano.

Disse Gurman na Power On.

Dada a importância do mundo da realidade mista e como este mercado é novo para a Apple, sabemos muito pouco sobre os planos da empresa para a sua entrada e lançamento. Assim, pouco se pode colher de lançamentos anteriores, mas tanto quanto sabemos, a Apple planeia revelar uma primeira versão do hardware (e do seu sistema operativo) em janeiro próximo.

A venda deste dispositivo, com uma etiqueta de preço decididamente elevado e um enfoque nas empresas de desenvolvimento - para que possam começar a preparar software para o ecossistema -, poderá começar vários meses mais tarde. Por isso, neste momento, o foco está no software.

Apple Glass terão sensações mistas

Segundo Gurman, a Apple está a fazer algumas mudanças na equipa dos óculos de realidade mista. O TDG, Grupo de Desenvolvimento Tecnológico, internamente nomeado, está a receber novas contratações, tal como refletido no website da Apple.

Alguns anúncios de emprego indicam que a Apple está a acelerar o seu trabalho para aumentar o conteúdo do dispositivo. A empresa procura um produtor de software com experiência em efeitos visuais e fluxos de trabalho em jogos que possa criar conteúdos digitais para ambientes de realidade aumentada e virtual. As listagens também nos dizem que a Apple está a procurar criar um serviço de vídeo para os óculos com conteúdo 3D que possa ser reproduzido em realidade virtual.

Continuando do lado do software, a Apple está também à procura de engenheiros para ajudar a desenvolver "a estrutura App Intents, para ajudar a conceber e implementar soluções" tais como pesquisa, Siri, Shortcuts, entre outras coisas. Na mesma linha, procura engenheiros que possam trabalhar "em ferramentas e estruturas que permitam experiências ligadas num mundo de realidade mista em 3D".

Hardware em preparação com vários executivos afetos ao projeto

Do lado do hardware, a Apple voltou a contratar Dave Scott, que foi diretor projeto Titan até à sua saída da empresa em 2021 para trabalhar num outro projeto relacionado com a saúde. Scott trabalhou em robótica dedicada aos automóveis, pelo que a sua experiência em medicina e robótica levou Mark Gurman a comentar que "o seu envolvimento pode sugerir aplicações de saúde para os óculos".

Finalmente, a Apple está a mudar engenheiros responsáveis por outros projetos a serem atribuídos à equipa de óculos (também conhecida como Apple Glass). Yaniv Gur, que está na empresa há 20 anos, é um deles.

Segundo Gurman, Gur trabalhou na equipa de engenharia para iWork, Books, Notes e Apple News.

Dado que a equipa de headset de realidade mista já tem um gestor de sistemas, Geoff Stahl, a chegada de Gur sugere-me que a empresa está a desenvolver um conjunto de produtividade para o novo headset.

Disse Gurman.

Enquanto os executivos da Apple se estão a dissociar da palavra Metaverso, por agora teremos de esperar um pouco mais para ouvir falar dos planos da Apple, embora a espera possa ser mais curta do que pensamos.