Bem sabemos que os jogos da atualidade são muito mais potentes comparativamente aos que eram lançados há apenas alguns anos. E todos os incrementos, melhorias e novidades têm, literalmente, o seu peso.

Como tal informações recentes indicam que o jogo Call of Duty Warzone 2.0 vai requerer um total de 125 GB de espaço disponível.

Os jogos estão cada vez mais bem construídos e aliciantes, oferecendo uma experiência de jogo cada vez mais desafiante e real. Mas isso traz também um outro aspeto que se torna numa verdadeira dor de cabeça para os jogadores, o qual está relacionado com o espaço necessário para a instalação destes mesmos títulos.

CoD Warzone 2.o precisa de 125 GB disponíveis

Assim, segundo as informações recentes avançadas pelo canal TechRadar, o novo jogo Call of Duty Warzone 2.0 vai precisar de 125 GB de espaço disponível para que seja possível instalá-lo no seu disco SSD e jogá-lo. Contudo, é importante relembrar que estes 125 GB apenas se referem ao pacote do lançamento e que com o tempo o jogo criado pela Activision Blizzard vai recebendo novos conteúdos. Portanto, à medida que as novidades vão chegando, o espaço necessário na máquina será ainda maior.

Esta será realmente uma preocupação para os jogadores, em especial para aqueles que jogam em consolas, nomeadamente as novas Xbox Series X/S da Microsoft e PlayStation 5 da Sony, e que, para agravar, não adquiriram nenhum dispositivo de armazenamento expansível.

Então, caso tenha uma PS5, que traz cerca de 825 GB de armazenamento disponível (embora na realidade esteja mais nos 700 GB), o jogo CoD Warzone 2.0 vai praticamente ocupar 20% da capacidade total. Mas fica ainda mais apertado caso tenha já outros títulos da saga, como Modern Warfare 2 e Warzone 1, onde cerca de 50% do espaço total da consola será apenas para estas 3 edições.

É esperado que este tão aguardado título de battle Royale chegue no próximo dia 16 de novembro e as expetativas dos jogadores estão já bastante altas, dado o histórico de sucesso desta saga.