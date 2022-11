Kia está a “enganar” os clientes! Marca KN não existe

O marketing é uma ferramenta poderosa no apoio ao negócio. No entanto, para que tudo funcione melhor, é preciso que as marcas tenham uma identidade forte! A Kia decidiu mudar o seu logótipo e de acordo com as informações, está a induzir em erros os clientes.

Em vez de pesquisarem por Kia, os clientes andam a pesquisar pela marca KN.

KN não existe! É apenas Kia...

A Kia decidiu mudar o logótipo da marca e isso até poderia ser bom. Mas, parecendo um pouco um logótipo abstrato, os clientes deduzem que os novos carros são da marca KN.

Na internet já circulam publicações que mostram que os internautas andam a pesquisar por KN ou KN car... ou seja, uma marca que não existe. Analisando o Google Trends, facilmente se percebe que são muitos os clientes que andam à procura de carros da marca KN.

Segundo a ferramenta da Google, que mede a tendência de pesquisas no motor de buscas, no último ano registou-se em Portugal um aumento de 300% das buscas por "carro KN" e mais 130% por "KN car".

Apesar de tais mudanças, a marca continua a crescer no nosso país. Segundo dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, nos primeiros dez meses deste ano, a Kia vendeu 5665 automóveis ligeiros de passageiros em Portugal, representando um aumento de 34,2% face ao período homólogo do ano passado.