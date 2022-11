Leonardo: O potente supercomputador europeu com 14.000 gráficas e 2.800 TB de RAM

Com alguma frequência falamos aqui no Pplware dos mais poderosos supercomputadores do Mundo, e alguns deles são mesmo verdadeiros monstros com um desempenho inimaginável para o utilizador comum.

E hoje vamos falar do Leonardo, um novo supercomputador europeu que conta com incríveis 14.000 placas gráficas Nvidia A100, 3.500 processadores Intel Xeon e 2.800 TB de memória RAM. Com estas e outras características, este será então o quarto supercomputador mais poderoso do mundo inteiro.

Leonardo: o 4º mais poderoso supercomputador do Mundo

Os supercomputadores têm esse nome exatamente por serem máquinas superpoderosas com uma capacidade de processamento mais do que incrível. Já aqui falámos de alguns exemplos e, recentemente, demos a conhecer o Cerebras Andromeda, direcionado para Inteligência Artificial e com 14 milhões de núcleos.

Agora, a Europa vai inaugurar um novo supercomputador, o poderoso Leonardo, nesta quinta-feira, dia 24 de novembro, em Itália, mais concretamente no Technopolis de Bolonha. E com esta novidade, a Europa passa assim a ter dois dos supercomputadores que fazem parte do TOP 4 dos mais poderosos a nível mundial.

Este supercomputador Leonardo foi construído pela empresa francesa Atos e baseado na arquitetura BullSequana XH2000. Conta com dois módulos de computação designados Booster e Data Centric. A máquina está desenhada para ser usada em várias áreas e pesquisas, como biomedicina, engenheria, modelagem do cérebro humano e o desenvolvimento de Inteligência Artificial.

Especificações do Leonardo

Desta forma, o Leonardo será então o 4º supercomputador mais poderoso do mundo com 3.500 processadores Intel Xeon e 14.000 placas gráficas Nvidia A100. Terá uma capacidade de memória RAM de 2.800 TB a 110 PB de armazenamento, consumindo nada menos do que 6.000 KW.

A máquina divide-se em dois módulos: o Booster com 3.456 nós de computação Intel Ice Lake e o Data Centric com 1.536 nós baseados nos servidores BullSequana X2140 de 3 nós com CPUs Intel Xeon Sapphire Rapids.

Pode conhecer melhor o supercomputador Leonardo aqui.