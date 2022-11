São bem conhecidas as tentativas de enganar os sistemas da Tesla, em especial no que toca à condução autónoma. Não faltam na Internet vídeos que mostram os condutores a dormir ou simplesmente a viajar sem tocar no volante.

Naturalmente que os cenários não são corretos e violam até os princípios da marca. Para eliminar as situações, a Tesla tem agora uma atualização que elimina de vez os truques muito perigosos.

Tesla quer acabar com todos os truques

O AutoPilot da Tesla, mesmo não sendo um sistema de condução autónomo, dá aos condutores dos carros elétricos alguma liberdade. Permite que possam depender do sistema, mas periodicamente têm de colocar as mãos no volante, para provarem que estão presentes e conscientes.

Claro que depressa foram encontradas formas de enganar os sistemas e assim eliminar quase por completo a atenção do condutor. Os exemplos acumulam-se e até uma simples laranja já foi usada para simular a presença do condutor.

The latest version of Full Self-Driving Beta (V10.69.3.1) can detect some forms of autopilot defeat devices and will be slowly adapted over time as new methods are discovered by Tesla.



If detected, it will result in a forced autopilot disengagement; resulting in strikes. — Teslascope (@teslascope) November 25, 2022

Condutor presente mesmo com o AutoPilot

Todos os cenários associados aos truques estão prestes a deixar de funcionar, do que pode ser visto na última atualização, ainda em testes. O sistema operativo dos carros da Tesla torna-se assim mais inteligente e consegue detetar quando os truques são usados.

Do que é avançado, sempre que forem detetados os dispositivos, o AutoPilot da Tesla será desligado. Os avisos vão ser acumulados e o utilizador poderá ficar impedido de ativar o sistema, tendo que reiniciar a sua viagem para novamente ter acesso a esta funcionalidade.

Upon the wide release of V11, it is assumed that the "strikes" system will be removed.



The usage of these devices will continue to result in autopilot disengagements and will prevent further activation until the next drive (similar to behavior right now). — Teslascope (@teslascope) November 25, 2022

Não vai poder enganar os carros elétricos

É ainda revelado que o sistema irá conseguir ser atualizado sempre que novas formas de enganar o AutoPilot for descoberta. Assim, a novidade ganha a capacidade de se adaptar no futuro, protegendo os utilizadores.

Apesar de poder parecer controversa, a melhoria do sistema da Tesla vai proteger os utilizadores. A presença do condutor consciente e atendo é essencial nos carros elétricos da marca de Elon Musk e é para isso que é periodicamente pedido que toquem no volante e assim mostrem que estão presentes.