A Microsoft tem procurado dar ao Windows 11 as ferramentas necessárias para que os utilizadores dispensem qualquer outra externa. As propostas integram-se de forma completa com o sistema operativo e assim acabam por ser as usadas de forma natural.

Depois de vermos uma mudança grande na captura de imagens, surge mais uma melhoria. Vamos deixar de ter de usar apps externas para algo tão simples como gravar o ecrã. Tudo vai chegar em breve na já conhecida Snipping Tool.

Todos os testes que a Microsoft tem feito no programa Insiders mostram que o Windows 11 ainda está a receber muitos novidades. À parte das atualizações que têm sido feitas no sistema, a gigante do software continua a melhorar as suas propostas.

A mais recente prova disso chegou agora para ser testada nos próximos tempos, para avaliar e serem detetados eventuais problemas. Traz para o Windows 11 algo que era pedido há muito e que tardava a chegar a este sistema, que tem cada vez mais utilizadores ativos.

Como muitos já podem ver, a Snipping Tool recebe finalmente a possibilidade de gravar o ecrã do Windows 11, com todas as apps que ali estão presentes. O utilizador tem a nova opção acessível e pronta a ser usada da mesma forma que as imagens eram captadas.

Com uma utilização simples e prática, o utilizador só precisa de desenhar a área do seu ecrã que quer gravar carregar no botão. Uma rápida contagem será mostrada e depois tudo fica acessível, bastando o utilizador executar os passos que quer gravar, seja no desktop ou em qualquer app.

Também como a captação de imagens, o utilizador tem acesso no final ao vídeo do ecrã que produziu. Não existe (ainda) uma ferramenta de edição presente, mas pode gravar, enviar ou copiar e usar, por exemplo, a app Fotografia para tratar da versão final.

Com esta melhoria, a Microsoft permite aos utilizadores dispensar mais uma app. Gravar o ecrã será algo tão simples como é agora captar uma imagem, abrindo-se assim mais possibilidades que podem explorar no Windows 11.