Artemis 1: Orion ainda teve um encontro próximo com a Lua antes de voltar para casa

A missão Artemis 1 está a mostrar que a NASA se preparou bem para voltar à Lua. Nesta primeira jornada, apesar de ter vários contratempos antes de descolar, a Orion cumpriu os objetivos, até agora, e bateu mesmo um recorde, 50 anos depois da Apollo 17. Contudo, está na hora da nave voltar à Terra.

A NASA partilhou imagens notáveis onde mostrou a sua nave espacial a passar sobre a superfície lunar a uma altitude de apenas 1.106 km.

O flyby ou sobrevoo, que a certa altura levou a nave espacial não tripulada a 127 km da superfície da Lua, teve lugar nesta segunda-feira, 5 de dezembro, pouco mais de três semanas depois de a Orion ter deixado a Terra na missão Artemis 1. A nave fez também uma aproximação semelhante à superfície lunar no mês passado.

Conforme podemos ver e ouvir no comentário em vídeo, a filmagem da cápsula lunar foi captada mesmo antes de uma queimadura de motor concebida para colocar a nave espacial num caminho para o seu regresso a casa no final desta semana.

O oficial da NASA, Jim Free, confirmou mais tarde o sucesso da queima do motor e partilhou uma fotografia deslumbrante mostrando a lua e uma lua crescente da Terra, bem como parte da nave espacial Orion.

O Orion partiu da Terra a 16 de novembro no topo do novo foguetão do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da NASA, o foguetão mais poderoso alguma vez lançado.

A missão Artemis 1 foi concebida para testar o foguetão e a nave espacial antes de uma missão tripulada que seguirá a mesma rota que o voo atual. Isto significa que vários astronautas (sortudos!) poderão um dia desfrutar destas mesmas incríveis vistas pessoalmente, enquanto voam a bordo da nave espacial Orion.

O programa Artemis da NASA também inclui um plano para construir um posto avançado permanente na Lua onde os astronautas possam viver e trabalhar, semelhante ao que fazem hoje na Estação Espacial Internacional. A Lua poderia também ser utilizada como ponto de partida para as primeiras missões da tripulação a Marte, que, segundo a NASA, poderão ter lugar na década de 2030.

Até agora, a missão Artemis 1 excedeu as expectativas, com o foguetão SLS e a nave espacial Orion a terem um desempenho impecável. Todos os olhos estão agora virados para o regresso a casa da nave espacial no domingo, 11 de dezembro. Se a NASA conseguir apanhar esta última etapa da viagem, a agência espacial terá como objetivo lançar a missão Artemis II da tripulação em 2024.

Quer saber onde está a Orion neste momento? Este website da NASA segue passo a passo e poderá obter mais informações curiosas.