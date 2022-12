Análise: Câmara de Videovigilância TP-Link Exterior Smart Wireless Tapo C420S2

A TP-link é conhecida pelos equipamentos de confiança, boa qualidade e que gozam de um ecossistema que pode ser gerido facilmente num software cheio de funcionalidades. Assim, hoje trazemos mais um produto da oferta da empresa. Falamos no kit TP-Link Tapo C420S2. Este conjunto de câmara de videovigilância sem fio pode ser colocado no exterior, pois os equipamentos têm certificação IP65 para resistência à água e poeira.

A câmara TP-Link Tapo C420S2 é a primeira da marca Tapo que funciona com bateria. É um sistema de segurança inteligente com muitos recursos de topo e a preços... imensamente atraentes!

Impressões câmara TP-Link Tapo C420S2

Em primeiro lugar, a TP-Link Tapo C420S2 tem um design redondo e na frente existem dois focos, um sensor de luz, LED de status, sensor de movimento e, claro, a lente da câmara. Na parte de trás do equipamento encontraremos uma tampa com um orifício de montagem e uma porta de carregamento USB.

Antes de mais, para iniciarmos a utilização devemos remover a tampa, girando a mesma no sentido anti-horário e chegaremos ao compartimento da bateria da câmara e um botão Sync/Reset. Na parte de baixo da câmara está a coluna de som e um outro orifício que permite montar a câmara num tripé de mesa, ou colocar a mesma no exterior noutro posicionamento. Portanto, opções não faltam!

Especificações Câmara de Videovigilância Tp-Link Exterior Smart Wireless – Kit 2x Câmaras IP65: Desempenho: Tipo: Câmara de segurança IP

Instalação suportada: Interior e exterior

Tecnologia de conetividade: Sem fios

Função de contagem de pessoas: Sim Design: Forma: Lâmpada

Tipo de instalação: Parede

Cor do produto: Branco

Indicadores LED: Sistema

Funcionalidades de proteção: Resistente ao pó, Resistente à água

Código de proteção internacional (IP): IP65 Sensor de imagem: Tamanho do sensor ótico: 25,4 / 3 mm (1 / 3″)

Resolução efetiva do sensor (módulo térmico): 2560 x 1440 pixels

Digitalização progressiva: Sim Câmara panorâmica: Ângulo de visão, horizontal (câmara panorâmica): 113° Sistema de lente: Comprimento focal: 3.18 mm Modo noturno: Versão noturna: Sim

Distância de visão noturna: 850 m

Tipo de LED: IR Vídeo: Resolução Máxima: 2560 x 1440 pixels

Formatos de vídeo: H.264

Modos de vídeos suportados: 1440p

Taxa de fotogramas: 20 fps

Transmissão de vídeo Sim Áudio: Altifalantes incorporados: Sim

Sistema de som: 2-way

Microfone incorporado: Sim Rede: Ethernet LAN: Não

Tipo de interface: ethernet Fast Ethernet

Normas de Comunicações: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Wi-Fi: Sim

Bluetooth: Não

Banda de frequência: 2.4 GHz Armazenamento: Leitor de cartões integrado: Sim

Tipos de cartão de memória compatíveis: MicroSD (TransFlash)

Tamanho máximo de cartão de memória: 256 GB Conectividade: Porta DC-in: Sim Segurança: Codificação / segurança: WPA, WPA2-PSK

Tipo de notificação de alerta: Mensagem de alerta com foto

Características de sistema Vídeo Vigilância Inteligente (IVS): Deteção de humanos, Contagem de pessoas, Vehicle detection

Sensor de movimento: Sim Funcionalidades de gestão: Botão reset: Sim Gestão de energia: Tipo de fonte de alimentação: Bateria, USB

Voltagem de entrada AC: 100 – 240 V

Frequência de entrada AC: 50 – 60 Hz

Saída CC em amperes: 3 A

Autonomia: 0,5 ano(s) Condições ambientais: Temperatura de funcionamento (T-T): -20 – 45 °C

Limite de temperaturas (armazenamento): -20 – 60 °C

Humidade relativa de funcionamento (H-H): 10 – 90%

Humidade de não funcionamento: 5 – 90% Pesos e dimensões: Largura: 110,6 mm

Profundidade: 64,2 mm

Altura: 64,2 mm Conteúdo da embalagem: Número de câmaras: 2

Cabos: LAN (RJ-45), USB

Kit de instalação: Sim

Suportes de montagem incluídos: Sim

Parafusos incluídos: Sim

Guia de iniciação rápida: Sim

Carregador USB incluído: Sim

Armazenamento microUSB e um hub que faz a ponte

Além de um par de câmaras de segurança 2K QHD, o kit C420S2 também inclui um hub inteligente compacto com sirene integrada e slot para cartão microSD (até 256 GB) para armazenar os vídeos captados pelas câmaras. Este hub liga-se ao nosso router doméstico via cabo Ethernet.

O hub é interessante por vários aspetos. Primeiro porque é muito compacto e consome muito pouco. Ótimo para ficar permanentemente ligado a gerir as câmaras. Depois, este hub serve igualmente para ligarmos, caso seja o caso, outros dispositivos da linha Tapo. Tudo isto gerido numa app no smartphone.

Para configurar as câmaras, primeiro temos de ir à app e adicionar o hub. Já sabe, a app é a Tapo da TP-Link (disponível para iOS e Android). Depois, já com o hub ligado e com o led verde no seu topo, começamos a sincronizar as câmaras, individualmente.

Este processo leva alguns minutos. Tenha só em atenção, antes de fazer o emparelhamento, se o hub e as câmaras têm a última versão do firmware. Se não tiver, gaste uns minutos a atualizar o software para depois ser mais simples sincronizar e até usar.

Feito isto, as câmaras devem estar perto do hub quando for fazer o emparelhamento. Depois poderemos mover as câmaras para outro lugar, para o exterior ou qualquer dependência interior, desde que tenha WiFi.

Resolução 2K e visão periférica, holofotes e visão noturna

A câmara C420S2 possui uma resolução decente de 2K com um campo de visão de 113 graus. Tem incorporado o modo infravermelho preto e branco e um modo colorido (usando o seu holofote embutido) para visão noturna. Quando a câmara deteta movimento, ela captura um pequeno videoclipe e envia uma notificação via aplicação para o nosso smartphone.

As notificações são rápidas, pelo nosso teste deverá haver uma latência de um ou dois segundos. Também podemos fazer com que as câmaras soem um alarme e liguem as suas luzes para "assustar" intrusos.

Outra funcionalidade muito interessante é a identificação de vultos, sabendo se dentro da área de ação apareceu uma pessoa, um animal ou um veículo. Testamos e de facto a câmara e o seu software trabalha com IA preciso para identificar pessoas.

Software Tapo protege a sua privacidade

Também podemos usar o software para criar área de privacidade. Isto é, se num certo cenário não queremos que a câmara filme, então no menu Zonas de Privacidade podemos adicionar áreas que serão "pontos cegos" para a câmara. Dessa forma, mesmo que a tenha a vigiar uma área doméstica, ela nunca captará nada que possa invadir a privacidade das pessoas ou dos sítios.

Há também um modo de privacidade que desliga totalmente as câmaras.

Sobre o suporte que vem no kit, as Tapo trazem uma peça com dois pontos de montagem de parafuso - um na parte traseira e outro na parte inferior. Podemos montar as câmaras numa parede recorrendo a um guia para furar que já vem dentro do kit.

Armazenamento cloud com Tapo Care

Outro ponto a reter é que, além do armazenamento local, o serviço Tapo Care da TP-Link (avaliação gratuita de um mês incluída) oferece armazenamento na cloud de 30 dias por uma mensalidade de 5,99 euros (para dois equipamentos) ou 2,99 euros para uma câmara.

Pessoalmente, prefiro a opção de cartão microSD. Mas o serviço Tapo Care tem outros benefícios, como notificações avançadas que mostram um instantâneo da visão da câmara.

Autonomia da câmara de videovigilância TP-Link

A TP-Link diz que a bateria removível da câmara pode durar até 180 dias se detetar cerca de 10 a 20 eventos por dia. A bateria do nosso conjunto de análise caiu 20% após cinco dias de uso movimentado, com mais de 130 eventos diários.

Tenha em atenção o cartão que coloca no hub, vale a pena investir num bom cartão, rápido e duradouro. Pode fazer toda a diferença para saber quem invadiu a sua casa ou loja.

E preço?

Bom, para um kit destes noutras marcas seria sobejamente superior. Estamos a falar num valor a rondar os 220 euros já com tudo o que falamos anteriormente. Duas câmaras WiFi, hub com gravação até 256 GB, resolução de 2K, iluminação nas câmaras, certificação IP65 para usarmos no exterior e uma mão cheia de funcionalidade. Até podemos ouvir o que se passa e responder, como se estivéssemos a fazer uma chamada telefónica para a câmara.

Portanto, por este preço podemos ter a nossa propriedade segura com acesso WiFi, sem necessidade de andarmos a fazer furo para levar energia ou sinal de internet. Depois, com a aplicação, em qualquer parte do mundo, podemos ver o que se passa na nossa casa, garagem, loja, fábrica ou qualquer outro sítio, interior ou exterior.

O Pplware agradece à Limifield a cedência da câmara para a nossa análise.