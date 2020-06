E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de diversos avanços na ciência, do futuro Samsung Galaxy Watch 3, do Snapdragon 690 5G, analisámos o Elephone E10, e muito mais.

O mundo da espionagem é só por si uma descoberta contínua. Ardilosa para obter informações de caráter sigiloso, caminha a par das mais sofisticadas técnicas e tecnologias. Contudo, nem sempre o método é extraordinário, dado que a ingenuidade desempenha um papel fundamental. Os computadores e smartphones são hoje alvos apetecíveis. Além disso, existem técnicas para extrair informação das pessoas que são complexas e algumas roçam o “absurdo”.

Conforme nos é explicado, investigadores de Israel, só precisam de ver uma lâmpada com um telescópio para “ouvir” o que está a ser falado numa sala.

Atualmente a chinesa Oppo é a que detém a tecnologia de carregamento móvel mais rápido do mundo. Mas a empresa não se quer ficar por aqui e já estará a preparar uma nova tecnologia capaz de carregar o smartphone em apenas 15 minutos.

Recentemente alguns rumores indicavam que o carregamento rápido era prejudicial aos equipamentos, no entanto a própria Oppo desmentiu essa teoria.

A China acabou de lançar o último satélite do Sistema de Satélites de Navegação BeiDou (BDS) para concluir a construção da constelação global. De acordo com as informações, este será um sistema de navegação de alta precisão, sendo uma alternativa mais fiável ao sistema americano GPS.

De acordo com o Departamento de Navegação por Satélite da China, o satélite foi lançado hoje de madrugada, pela hora de Lisboa.

As comunicações sem fios dentro de água são cada vez mais requisitadas. O mercado do entretenimento e mesmo a utilização profissional tem esbarrado nas dificuldades do sinal Wi-Fi dentro de água. Assim, para tentar ultrapassar a dificuldade que os mergulhadores têm para receber e transmitir informações sem fio para a superfície, investigadores das universidades de Waterloo, no Canadá, e da Universidade de Ciência e Tecnologia da Arábia Saudita apresentaram o Aqua-Fi.

Este é um novo sistema experimental baseado em tecnologia a laser que permitirá o envio veloz de informações através da água.

Em fevereiro, a Agência Espacial Europeia e a NASA, lançaram a Solar Orbiter. Esta é uma sonda desenvolvida em colaboração para estudar o Sol com métodos totalmente novos. Após este lançamento bem-sucedido, a nave fez agora a sua primeira aproximação à nossa estrela, com o controlo da missão a preparar-se para testar os instrumentos a bordo. Esta tecnologia irá mostrar o nosso Sol como nunca o vimos.

A tecnologia transportada irá ver mais do que alguma vez o homem viu o Sol.

A Samsung tem uma alargada oferta de relógios inteligentes com características de monitorização da atividade física avançadas, além de serem uma prefeita extensão dos smartphones, ainda mais se o conjunto for todo Samsung. Agora a marca estará a preparar o seu smartwatch Galaxy Watch 3 que, nos últimos tempos tem estado envolto em rumores e fugas de informação.

Eis o que se sabe sobre o futuro Samsung Galaxy Watch 3.

O mercado dos smartphones está a evoluir para algumas novidades tecnológicas. Se por um lado o 5G é o caminho, os ecrãs de 120 Hz podem ou não ser. Contudo, para as tecnologias se disseminarem, não podem ficar apenas nos topos de gama. Nesse sentido, embora o 5G ainda tenha muito caminho a percorrer para ser de uso corrente, os fabricantes de processadores, como a Qualcomm, já começam a preencher a sua oferta de SoCs compatíveis.

Assim, a empresa americana já tem o Snapdragon 765 e 765G, dois processadores premium 5G de gama média/alta. Contudo, a Qualcomm trouxe agora esta nova conectividade para a gama média com o processador Snapdragon 690 5G.

A procura por smartphones de baixo custo é grande e é com frequência que nos chegam pedidos de sugestão de smartphones a rondar os 100/150 €. Existem inúmeras opções nessa faixa de preços e hoje trazemos a análise um dos bons exemplos a considerar, nomeadamente o Elephone E10 que hoje trazemos em análise.

Conheça em pormenor o smartphone Elephone E10.

A chegada dos carros elétricos de forma massiva e mais acessível veio sobretudo mudar o mercado. As principais marcas deste sector estão a aderir a esta corrente e ao que estas tecnologias estão a trazer.

Uma das que mais investiu nessa área foi certamente a Volkswagen, que tem já vários modelos prestes a ser terminados. Depois do ID.3 ser uma certeza, esperava-se que a marca apresentasse o ID.4. Agora, e de forma surpreendente, imagens deste novo carro surgiram na Internet.

O potente smartphone gaming ASUS ROG Phone III foi recentemente exibido num vídeo do YouTube, numa espécie de hands-on. Através das imagens, ficamos a conhecer o design deste equipamento, o que já contribui para uma ideia mais realista do que a marca nos poderá apresentar em breve.

Cada vez é mais comum, e até já esperado, que surjam informações ou imagens e vídeo de determinados equipamentos algum tempo antes do lançamento oficial dos mesmos.

A Obsidian Entertainment é uma companhia americana de desenvolvimento de jogos que já apresenta um valente cartel no mercado. Basta, por exemplo, pensar que os estúdios já lançaram jogos como FallOut New Vegas, Alpha Protocol, Tyranny, Pillars of Eternity ou, mais recentemente, The Outer Worlds para ver que experiência não lhes falta.

Como referi, no ano passado lançaram The Outer Worlds para PC, Xbox One e Playstation 4 e agora, em 2020 e 8 meses sobre esse lançamento, eis que chega a versão Nintendo Switch.

O Pplware já a experimentou.

A Xiaomi tem uma gama de produtos bastante alargada onde entram também os periféricos para computador. Um dos produtos mais populares nesta área é o Mi Portable Mouse, mas, em breve, poderá chegar um substituto… inteligente.

Uma certificação Bluetooth indica que em breve poderá chegar o Mi Smart Mouse.

O até aqui designado de OnePlus Z poderá já ter o nome definitivo escolhido. De acordo com a sua certificação, este smartphone deve ser denominado de OnePlus Nord.

Espera-se mais um equipamento potente da marca chinesa, que virá fortalecer a concorrência entre os dispositivos desta gama, como, por exemplo os Xiaomi. Quanto ao preço, algumas informações apontam para um custo de cerca de 300€.