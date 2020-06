O segmento dos relógios inteligentes continua a crescer e a Apple a dominar o mercado. Ainda assim, as alternativas ao Apple Watch vão se multiplicando. A Xiaomi tem na sua smartband Mi Band o grande foco, mas também tem algumas propostas para o segmento dos smartwatches.

O Mi Watch com WearOS da Google foi uma grande novidade para o segmento, tendo sido posteriormente lançado o Mi Watch Color, dirigido ao mercado chinês. Agora poderá estar para chegar o Mi Watch Revolve, uma versão deste último dirigida ao mercado global.

Smartwatches, um segmento em crescimento

Um novo relatório divulgado pela Canalys refere que o segmento dos smartwatches no universo dos wearables, cresceu no primeiro trimestre do ano, quando muitas áreas foram fortemente afetadas pela pandemia.

A Apple continua a ser a empresa que mais relógios inteligentes vende, no entanto, Huawei e Samsung conseguem ter também uma presença forte. A Xiaomi, que tem uma das smartbands mais vendidas do mundo, não surge entre as cinco empresas mais fortes desta análise. O facto dos seus relógios inteligentes serem direcionados ao mercado chinês poderá ser uma justificação para tal.

Mi Watch Revolve, o Mi Watch Color global

Informações recentes, dão conta de que a Xiaomi poderá estar a preparar uma versão do Mi Watch Color para o mercado global. Este modelo será denominado de Mi Watch Revolve. Os indícios surgem depois de na app Mi Watch surgir listado um modelo Mi Watch Revolve.

No YouTube, além disso, pode mesmo encontrar-se já um vídeo de um unboxing ao relógio. Nesta publicação, o YouTuber aponta inclusive o preço para os 90 €. Contudo, a página de venda indicada remete-nos para o Mi Watch Color.

Há ainda um pormenor na imagem da app que não deixa de ser curioso. A Mi Smart Band 4C que se esperava ser também uma versão global da Redmi Band, sugere um design distinto, que mais faz lembrar a Mi Smart Band 4. Será esta a versão com NFC que se prepara para chegar à Europa?

De referir que o Mi Watch Color é um smartwatch sem WearOS, com ecrã AMOLED de 1,39″ e uma resolução de 454 x 454 píxeis. Inclui sensor de batimentos cardíacos, monitorização de sono, GPS, Bluetooth 5.0 e NFC, entre outros sensores. Tem resistência a água com classificação 5 ATM. A bateria com capacidade de 420 mAh poderá durar até 14 dias.

Recentemente, a Xiaomi apresentou a Mi Smart Band 5, dirigida ao mercado chinês, mas será já em julho que a versão global será apresentada.