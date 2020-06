Snapdragon 690 5G: Novo processador Qualcomm leva à gama média 5G e ecrãs 120 Hz

O mercado dos smartphones está a evoluir para algumas novidades tecnológicas. Se por um lado o 5G é o caminho, os ecrãs de 120 Hz podem ou não ser. Contudo, para as tecnologias se disseminarem, não podem ficar apenas nos topos de gama. Nesse sentido, embora o 5G ainda tenha muito caminho a percorrer para ser de uso corrente, os fabricantes de processadores, como a Qualcomm, já começam a preencher a sua oferta de SoCs compatíveis.

Assim, a empresa americana já tem o Snapdragon 765 e 765G, dois processadores premium 5G de gama média/alta. Contudo, a Qualcomm trouxe agora esta nova conectividade para a gama média com o processador Snapdragon 690 5G.

Qualcomm quer tecnologia de ponta nos telefones mais baratos

Conforme é referido pela empresa, este é um processador fabricado num processo de oito nanómetros com oito núcleos dentro do qual encontramos o modem Snapdragon X51. Segundo a Qualcomm, este modem é capaz de fornecer até 2,5 Gbps de velocidade de download em redes 5G. Além disso, o SoC suporta ainda ecrãs até 120 Hz de taxa de atualização e câmaras até 192 megapíxeis.

Como dissemos, este SoC tem oito núcleos divididos em dois clusters, de dois e seis núcleos, todos Kryo 560 a uma velocidade máxima de 2 GHz. A GPU é a Adreno 619L e é acompanhada pelo chip Hexagon 692 para tarefas de inteligência artificial.

A empresa refere que o Snapdragon 690 tem uma CPU 20% mais potente do que o Snapdragon 665, 60% melhor desempenho na GPU e 70% melhor desempenho no processamento de código de inteligência artificial.

Ao dispositivo pode-se adicionar até 8 GB de RAM LPDDR4x e o processador oferece suporte nativo para Quick Charge 4+ (ou seja, a 18W).

5G para todos

No que respeita ao 5G, o Snapdragon 690 5G vem equipado com o Snapdragon X51, um modem 5G compatível com redes NSA e SA, ou seja, atuais e futuras. Suporta frequências FDD e TDD e fornece velocidades de download máximas teóricas de 2,5 Gbps em 5G e 1,2 Gbps em 4G. Além disso, permite uploads de 660 Mbps e 210 Mbps, respetivamente. Um ponto a notar é que é capaz de gerir vários SIM 5G.

O processador também oferece suporte para Wi-Fi 6 com a capacidade de gerir canais de 20, 40 e 80 GHz e configuração MU-MIMO de até oito canais. A versão Bluetooth integrada é Bluetooth 5.1 e é compatível com o TrueWireless e o aptX Adaptive da Qualcomm. Por falar em áudio, este chip possui codecs Qualcomm Aqstic e suporte nativo para áudio até 384 Hz e formato PCM de 32 bits.

Para multimédia, ou seja, ecrã, fotografia e vídeo, o Snapdragon 690 suporta ecrãs com uma taxa de atualização até 120 Hz e resolução FullHD+, mais um ecrã QHD externo de 60 Hz, bem como HDR10 e HDR10+. O fabricante pode optar por implementar um sensor de até 192 megapíxeis, graças ao ISP Spectra 335L. Isso, ou duas câmaras de 32 e 16 megapíxeis com Zero Shutter Lag. Pode gravar vídeo em 4K com HDR ou em HD a 240 FPS.

Leia também: