BeiDou: China lançou o último satélite do sistema BDS (alternativa ao GPS)

A China acabou de lançar o último satélite do Sistema de Satélites de Navegação BeiDou (BDS) para concluir a construção da constelação global. De acordo com as informações, este será um sistema de navegação de alta precisão, sendo uma alternativa mais fiável ao sistema americano GPS.

De acordo com o Departamento de Navegação por Satélite da China, o satélite foi lançado hoje de madrugada, pela hora de Lisboa.

O mais recente satélite do sistema de geolocalização Beidou (BDS) da China, alternativa ao GPS americano, foi lançado hoje às 10h11 local (03h11, hora de Lisboa). Tal lançamento irá permitir oferecer serviços globais de posicionamento e navegação ainda este ano. Após vários dias de especulações, o diretor-geral do Departamento de Navegação por Satélite da China (CSNO), Ran Chengqi, confirmou à agência Efe que o último Beidou-3 sairia hoje da base de Xichang anexado ao foguete “Longa Marcha 3B”.

O foguete 3B da série “Long March”, tem mais de 50 metros de comprimento e levou o satélite BeiDou à sua frente.

BeiDou: sistema de posicionamento “mais preciso” que combina comunicação e navegação

Foram 20 anos de trabalho para a construção e instalação do sistema BeiDou. O porta-voz do sistema BDS, garantiu que, após a sua conclusão, o Beidou terá “alto desempenho e grande estabilidade”.

É inovador porque é o primeiro sistema do mundo que combina as duas funções de comunicação e navegação. Este sistema não será apenas importante no campo da segurança nacional, mas também no desenvolvimento económico e social do país. A alta precisão do Beidou distingue este sistema de outros sistemas de navegação. A margem de erro é de apenas 10 centímetros em comparação com 30 cm do sistema americano GPS. A sua maior largura de banda permitirá transmitir vídeo e grandes volumes de informação. Outra vantagem do sistema é que permite a combinação de serviços de comunicação com serviços de geolocalização. Cerca de 200 países já mostraram interessa em obter tecnologias BDS. Este será um dos sistemas mais poderosos no futuro.

Sistema BeiDou é composto por 35 satélites

O foguete foi submetido a uma série de testes antes de ser fornecido com propulsor convencional e criogénico, após o qual foi aprovado e está em condições de atender aos requisitos da missão, revelaram os especialistas. Ao entrar em órbita, irá completar a rede de 35 equipamentos de terceira geração (BDS-3) do sistema Beidou (Big Dipper em chinês), lançado pelo país asiático em 2015 para oferecer cobertura de posicionamento global.

O Beidou-1 consiste em três satélites que, desde 2000, oferecem cobertura limitada e serviços de navegação e posicionamento para a China e alguns países vizinhos. O Beidou-2 começou a operar em dezembro de 2011 com dez satélites em órbita e oferece serviços de geolocalização para países da região Ásia-Pacífico.

Com a conclusão do Beidou-3, o sistema alcançará a cobertura global em alguns meses e fornecerá uma alternativa não apenas ao GPS norte-americano, mas também ao Galileo europeu e ao russo GLONASS. Com 35 satélites, o sistema Beidou terá mais que os 31 que fazem parte do sistema de posicionamento global de Washington e também mais que o Galileo e o GLONASS.